Nowoczesna zmienia kurs?

Partia Katarzyny Lubnauer próbuje odbudować wiarygodnoœć po głosowaniu ws. aborcji.

To nie było rutynowe spotkanie władz Nowoczesnej. Napięcie w partii sięgnęło zenitu w ubiegłym tygodniu, gdy dziesięciu posłów nie wzięło udziału w głosowaniu dotyczšcym projektu Barbary Nowackiej. Dla wielu jej polityków najbliższe tygodnie będš rozstrzygajšce dla dalszych losów całej formacji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Trzy godziny wtorkowego posiedzenia Zarzšdu Nowoczesnej przyniosły „konkretne rekomendacje", które majš być przedstawione w œrodę na posiedzeniu klubu. Prawdopodobnie będš dotyczyć planów przedstawienia projektów œwiatopoglšdowych, które partia już przygotowała, ale jeszcze nie złożyła ich w Sejmie. Jak mówiš „Rzeczpospolitej" rozmówcy z Nowoczesnej, rozmowa dotyczyła tożsamoœci partii i tego, jak ma dalej funkcjonować. – To była dyskusja, która pomoże nam wyjœć z kryzysu – słyszymy od wielu uczestników rozmowy. Nie zabrakło krytyki obecnego przywództwa partii, m.in. w zwišzku z ubiegłotygodniowym głosowaniem w sprawie aborcji.

Ostatecznie decyzje majš być przedmiotem debaty w Klubie Nowoczesnej. – Zarzšd podjšł konkretne decyzje, które będzie rekomendować klubowi. Z szacunku dla moich kolegów i koleżanek nie będę o tym teraz mówić, jutro się z nimi spotkam – mówi „Rzeczpospolitej" Joanna Scheuring-Wielgus, która razem z Joannš Schmidt i Krzysztofem Mieszkowskim w ubiegłym tygodniu zawiesiła się w prawach członka klubu. To była reakcja na głosowanie w sprawie projektu „Ratujmy Kobiety", w wyniku którego trafił on do kosza.

Co z aborcjš?

Nowoczesna już wczeœniej przygotowała własny projekt dotyczšcy aborcji, w którym m.in. zawarto możliwoœć przerwania cišży do 12. tygodnia. Różni się wieloma zapisami od projektu „Ratujmy Kobiety", m.in. wprowadza obowišzek konsultacji decyzji z psychologiem. Jednak udało się pod nim zebrać w Sejmie tylko 12 podpisów (klub liczy obecnie 25 członków). Jak jednak twierdzš nasi rozmówcy, po wydarzeniach w Sejmie w ubiegłym tygodniu ten projekt na pewno zostanie złożony, a brakujšce podpisy – zebrane. Ten plan również będzie przedmiotem dyskusji w œrodę. Ale forsowanie projektów œwiatopoglšdowych w klubie może wywołać silny wewnętrzny opór, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację wewnętrznš.

Na to wszystko nakłada się jeszcze kwestia dalszych działań Ryszarda Petru. Po zakończeniu obrad zarzšdu dziennikarze otrzymali informację o planowanej na czwartek w Rzeszowie debacie na temat „Planu naprawy państwa Ryszarda Petru". Spotkanie jest otwarte, a zaproszeni sš wszyscy przedstawiciele „prodemokratycznej opozycji". To pierwsza tego typu debata otwarta z udziałem Petru w ramach nowego stowarzyszenia. Jak wynika z naszych informacji, takich debat ma być w najbliższym czasie dużo więcej.

PO: wszystko jest możliwe

Z konsekwencjami ubiegłotygodniowego głosowania w sprawie projektu „Ratujmy Kobiety" mierzy się też Platforma Obywatelska. Pierwsza reakcja zarzšdu to wyrzucenie trzech konserwatywnych posłów i zapowiedzi kar dla osób, które nie głosowały. Trójka posłów może jeszcze odwołać się od decyzji do sšdu koleżeńskiego.

Jak podało w poniedziałek Radio RMF, posłowie nieobecni majš stracić pozycje w gabinecie cieni PO i miejsca w prezydiach sejmowych komisji. To drugie byłoby bardziej bolesne, bo wišzałoby się z utratš dodatku do poselskiej diety za pełnienie funkcji w komisjach.

Dotyczyłoby to np. Bogusława Sonika czy Ireneusza Rasia. Decyzje majš zapaœć dopiero na następnym posiedzeniu kolegium klubu. Ale jak słyszymy, nie jest wykluczone, że ostateczne kary będš dużo mniej dotkliwe. W Platformie można spotkać się z opiniš, że dalsze uderzanie w konserwatywnš frakcję mogłoby mocno zdestabilizować i tak trudnš sytuację partii.