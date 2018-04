Lubnauer: Nie chcemy dziadowskiego państwa

To jest mœciwe, mam wrażenie, że najbardziej chcieliby ukarać jednoosobowo tych, którzy wykryli nagrody, zamiast ukarać swoich ministrów, którzy te nagrody wzięli - mówiła liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer w RMF FM.

Jej zdaniem, szczególnie plan obcięcia poborów samorzšdowcom dowodzi, że Prawo i Sprawiedliwoœć obawia się, że nie wygra jesiennych wyborów i dlatego "jest im wszystko jedno"..

- Jak rzšdzšcy tak mówi, to najczęœciej to jest zgodnie z zasadš Urbana, że on się sam wyżywi, czyli możemy spodziewać się, dlaczego oni się tam specjalnie nie buntujš: dlatego, że zdajš sobie sprawę, że za chwilę będš wybory samorzšdowe, jakieœ rodziny w wyborach startujšce - mówiła.

Lubnauer w rozmowie z Robertem Mazurkiem tłumaczyła, dlaczego Nowoczesna nie zagłosuje za projektem tej ustawy.

- Nie zniesiemy uposażeń poselskich, bo nie chcemy mieć tzw. dziadowskiego państwa - mówiła.

Według liderki Nowoczesnej działanie PiS w tej sprawie to mœciwoœć. - Mam wrażenie, że najbardziej chcieliby ukarać jednoosobowo tych, którzy wykryli nagrody, zamiast ukarać swoich ministrów, którzy te nagrody wzięli - mówiła Lubnauer.

Przyznała jednak, że minister w polskim rzšdzie powinien zarabiać tyle, ile europarlamentarzysta, by nie było tak, jak w przywołanym przez niš, kršżšcym niegdyœ żarcie: Waszczykowski ma pecha, bo kazali mu zostać ministrem spraw zagranicznych, a mógł pójœć do Parlamentu Europejskiego.

- Nie może być takich sytuacji. Musi być wiara w to, że jako ministrów mamy najlepszych, nazwijmy to, polityków. Akurat Waszczykowski nie spełnia tego warunku, ale niech będzie - mówiła.

Katarzyna Lubnauer tłumaczyła, dlaczego jest przeciwna wspólnemu z PO prezydium, co zaproponował Grzegorz Schetyna.