Lubnauer: PiS ściga Gawłowskiego? Pamiętamy, czym to się skończyło u Blidy

Nie ma powodu, by dokonać aresztowania polityka PO Stanisława Gawłowskiego, ponieważ "aresztowanie ma być niczym innym, tylko ma być pokazówkš takš w stylu lat 2005-2007" - oceniła Katarzyna Lubnauer, przewodniczšca Nowoczesnej. - Pamiętamy zresztš, czym to się skończyło np. w przypadku pani Blidy - dodała.

Punkt przewidujšcy głosowanie ws. wyrażenia zgody na zatrzymanie i aresztowanie Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej wypadł w czwartek z harmonogramu obrad Sejmu.

Prokuratura chce postawić Stanisławowi Gawłowskiemu, sekretarzowi generalnemu PO, zarzut popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Poseł miał m.in. przyjšć łapówkę w kwocie 175 tys. złotych oraz dwa zegarki, warte 25 tys. zł.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Gawłowski wczeœniej sam zrzekł się już immunitetu. Twierdzi, że jest niewinny, a kiedy jeden z biznesmenów, który miał wręczać łapówkę, wypłacał pienišdze z banku, jego nie było w kraju.

Na zrzeczenie się immunitetu zwróciła uwagę w radiowej Trójce szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. - Uważamy, że ponieważ pan Gawłowski zrzekł się immunitetu, można zarówno przesłuchiwać go, jak i postawić mu wszelkie zarzuty - mówiła.

- Nie ma powodu, żeby go aresztować, ponieważ aresztowanie ma być niczym innym, tylko ma być pokazówkš takš w stylu lat 2005-2007. Pamiętamy zresztš, czym to się skończyło np. w przypadku pani (Barbary) Blidy - dodała.

Lubnauer stwierdziła, że "nie ma żadnych wštpliwoœci, że PiS wraca do praktyk z lat 2005-2007". - Dokładnie tak to wyglšdało (w przypadku Gawłowskiego) - oceniła.

- Mnie zaskakuje bardzo, dlaczego w stosunku do Stanisława Koguta PiS pozwolił sobie na to, żeby zagłosować jak zagłosował, w wyniku czego "swoich" - jak rozumiem - nie œciga i nie karze - powiedziała, nawišzujšc do styczniowego głosowania ws. polityka Prawa i Sprawiedliwoœci. Ostro skomentował to prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Przedstawiciele naszej formacji (...) odmówili potraktowania jednego ze swych członków jak obywatela RP, zwykłego obywatela, nie korzystajšcego z żadnych przywilejów - napisał w liœcie do partyjnych działaczy.