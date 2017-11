Lubnauer zarzuca Schetynie "brak dojrzałości"

Liderowi PO Grzegorzowi Schetynie brakuje dojrzałości potrzebnej, żeby budować koalicję - oceniła szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. - Jeżeli zamiast wiary w wygraną, towarzyszy komuś lęk o własną klęskę, to wtedy jest problem - dodała.

W ubiegły czwartek szef PO Grzegorz Schetyna oświadczył, że chciałby, żeby Rafał Trzaskowski był kandydatem PO i całej zjednoczonej opozycji na prezydenta Warszawy. Wcześniej Nowoczesna zapowiedziała, że jej kandydatem na to stanowisko będzie członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Paweł Rabiej.

Przedstawiciele opozycji wielokrotnie zapowiadali starania na rzecz współpracy w wyborach samorządowych, w tym wystawiania koalicyjnych list w wyborach m.in. do rad powiatów i sejmików województw oraz współpracy przy wystawianiu, czy popieraniu kandydatów na prezydentów miast. We wtorek w Sejmie ma dojść po południu do spotkania przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych, również tych pozaparlamentarnych. Temat dyskusji to sytuacja po ogłoszeniu kandydatury Trzaskowskiego.

Katarzyna Lubnauer pytana o to w radiowej "Jedynce" powiedziała: "żeby było porozumienie, to musi być wola z obu stron".

- Ja w tej chwili, powiem szczerze, jestem bardzo sceptyczna, również co do tego dzisiejszego spotkania, dlatego, że nie widzę tej woli ze strony Platformy - dodała szefowa klubu Nowoczesnej.

- Mam wrażenie przede wszystkim, że dla Schetyny to pierwsze takie wybory, jako przewodniczącego partii i brakuje mu jednej umiejętności - takiej dojrzałości potrzebnej, żeby budować koalicję, czyli tej umiejętności koalicyjnej: rozmowy, cofnięcia się do tyłu, żeby wybudować coś wspólnie - oceniła Lubnauer.

- Jeżeli zamiast wiary w wygraną, towarzyszy komuś lęk o własną klęskę personalną, to wtedy oczywiście zawsze jest problem - dodała.