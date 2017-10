Petru: Chcemy wystawić kandydatów na prezydentów w 1/3 miast wojewódzkich

Opozycja jest bliska porozumienia przed wyborami samorządowymi – powiedział w sobotę w Poznaniu na konwencji regionalnej Nowoczesnej Ryszard Petru. Nowoczesna chce wystawić kandydatów na prezydentów, jako jedynych kandydatów opozycji, w 1/3 miast wojewódzkich.

Jak podkreślił, należy tak rozłożyć siły, aby wspólnie popierać kandydatów opozycji na prezydentów polskich miast. Zaznaczył, że jest to rozwiązanie "najlepsze, bo skuteczne".

"W jednej trzeciej miast wojewódzkich, kandydatów na prezydentów, jako jedynych kandydatów opozycji, wystawia Nowoczesna. W pozostałych dwóch trzecich, kandydatów na prezydentów miast wskazują pozostałe ugrupowania opozycyjne - a my ich popieramy” – powiedział.

Jak dodał, w wyborach "do rad miejskich i do sejmików" stworzone zostaną wspólne listy „uczciwie i sprawiedliwie określające miejsca na listach określonych ugrupowań”.

"To jest konkretna i uczciwa oferta, którą kładę dziś na stole i to jest oferta, która, jestem przekonany, da pewność zatrzymania PiS w samorządach. To jest oferta dla dobra Polski, po to, by Polska mogła być uczciwa i aktywna” – podkreślił Petru.

Jak dodał, partie opozycyjne są bliskie porozumienia przed wyborami samorządowymi. "Dla wszystkich, dla których najważniejsze jest dobro Polski to jest czas poszukiwania rozwiązań i kompromisów. My taką postawę przyjmujemy. Głęboko wierzę, że porozumienie jest w zasięgu ręki”- powiedział.

Podczas sobotniej konwencji zostaną wybrane nowe władze regionu.