Nowoczesna: wszyscy ministrowie do wymiany

Wszyscy ministrowie powinni zostać wymienieni - tak decyzję o rekonstrukcji rządu skomentowała we wtorek szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. W jej ocenie, trudno zauważyć w rządzie PiS ministra, który by się pozytywnie wyróżniał.

We wtorek premier Beata Szydło zapowiedziała rekonstrukcję rządu; zmiany mają zostać ogłoszone w przeciągu kilkunastu dni.

Decyzję szefowej rządu komentowała w Sejmie Lubnauer. W jej ocenie, wszyscy ministrowie powinni zostać wymienieni, bo - jak przekonywała - trudno zauważyć w rządzie kogoś, kto by się pozytywnie wyróżniał.

Zdaniem Lubanauer, PiS dokonuje rekonstrukcji rządu po to, aby dać nową nadzieję wyborcom. W jej ocenie, w związku z wysokim zaufaniem do premier Szydło i poparcie dla PiS, można się spodziewać, że zapowiadana rekonstrukcja nie obejmie szefowej rządu.

Zdaniem posłanki Nowoczesnej, największe szanse na wymianę mają ministrowie z najmniejszym poparciem - zarówno społecznym, jak i tym wewnątrz partii. Wymieniła w tym kontekście: szefa resortu spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, i ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Według Lubnauer, bezpieczni o swoje stanowisko mogą czuć się z kolei ministrowie, związani z mniejszymi partiami, współtworzącymi rząd: Polską Razem i Solidarną Polską. "Nikt nie sądzi, że ktoś wymieni ministra (nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława) Gowina, czy ministra (sprawiedliwości Zbigniewa) Ziobrę, chociaż, być może, należałoby" - zaznaczyła.

"Również minister (obrony narodowej Antoni) Macierewicz, który nie ma formalnie swojej mniejszości, to jednak stanowi pewną grupę, która ma silny wpływ na elektorat PiS, więc on również raczej nie podlega wymianie" - oceniła posłanka Nowoczesnej. "Oczywiście, nie można wymienić (ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza) Kamińskiego i (ministra spraw wewnętrznych Mariusza) Błaszczaka, bo to jest symbol rządów PiS" - powiedziała Lubnauer.

Dopytywana, czy w rządzie Beaty Szydło jest minister, którego ocenia dobrze, Lubaneuer stwierdziła, że nie. "Rząd jest do wymiany, ale (...) jak się ma tak krótką ławkę, jak PiS, to trudno znaleźć zastępców. Myślę, że to jest jeden z problemów, który ma i premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński" - oceniła posłanka Nowoczesnej.