Ryszard Petru: Wszyscy Polacy mają prawo do biało-czerwonego płaszczyka

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wyraził zgodę na organizowanie przez “Solidarność” na gdańskim Placu Solidarności zgromadzeń cyklicznych w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Na tym samym placu obchody rocznicy chciał zorganizować KOD i uzyskał na to zgodę władz Gdańska.

Decyzja oznacza, że – mimo zgody władz Gdańska - w wymienionych przez wojewodę godzinach w dniu 31 sierpnia na Pl. Solidarności własnych obchodów rocznicy podpisania Porozumień nie będzie mógł zorganizować pomorski KOD. Ich zwieńczeniem ma być zaplanowany na godz. 19.00 wiec, w którym mieli wziąć udział m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz opozycjonista Władysław Frasyniuk.

KOD wycofał wniosek dotyczący organizacji obchodów na pl. Solidarności i złożył nowy, w którym wskazał jako miejsce uroczystości najbliższe sąsiedztwo placu - okolice Sali BHP.

- W czasach reżimu komunistycznego nikt nie pytał, czy można organizować demonstracje. I mam wrażenie, że my też nie powinniśmy pytać - skomentował w TVN24 Ryszard Petru.

- Nie zgadzamy się na zawłaszczanie. Nie zgadzam się na zawłaszczanie słowa "Polska", nie zgadzam się na zawłaszczanie biało-czerwonej flagi, nie zgadzam się na zawłaszczanie tego święta - podkreślał lider Nowoczesnej.

Obowiązującą od kwietnia ustawę o zgromadzeniach, której nowelizacja zakłada, że w przypadku zgody na zgromadzenie cykliczne, nie ma możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu i czasie, Petru nazwał "haniebną". - To nie jest ustawa, która daje możliwość ludziom pokazywania, jakie mają poglądy, tylko to jest ustawa, która blokuje możliwość normalnych demonstracji - powiedział.

- Nie ma monopolu na symbole. Jak (Jarosław) Kaczyński wkłada płaszczyk biało-czerwony, to nie znaczy, że on jest jego, tylko wszyscy Polacy mają prawo do biało-czerwonego płaszczyka - powiedział polityk, nawiązując do słynnego zdjęcia prezesa PiS w "patriotycznej pelerynie".