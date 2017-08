Nowoczesna broni Andrzeja Dudy przed Antonim Macierewiczem

Prezydent Duda podczas wtorkowych uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego, powiedział, że armia Rzeczypospolitej Polskiej "to nie jest niczyja armia prywatna". - To jest armia, którą musimy wspólnie kształtować, to jest armia, dla której dobra musimy wspólnie pracować – mówił prezydent, dodając, że dzięki armii, Polska jest wolna, suwerenna i niepodległa.

Poseł Szłapka pytany o te słowa prezydenta, powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie. - To, że te słowa padły z ust pana prezydenta świadczy o tym, że mamy do czynienia z sytuacją absolutnie nienormalną - stwierdził. Jak ocenił, ta nienormalność "wynika z tego, że partnerem prezydenta - jeśli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony narodowej jest Antoni Macierewicz".

Zdaniem posła Nowoczesnej, konflikt Duda-Macierewicz jest bardzo groźny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Jak ocenił, "prezydent w końcu zdał sobie sprawę, że to on ma uprawnienia konstytucyjne" i " to on ma mandat wyborców w przeciwieństwie do Macierewicza i nie może być cały czas przez niego upokarzany i lekceważony". Według Szłapki, minister Macierewicz, swoimi działaniami, dotyczącymi zmian w zakresie dowodzenia, chce podporządkować sobie armię i to generuje konflikt.

Szłapka odniósł się również do słów prezydenta Dudy, który we wtorek deklarował, że trzeba "zachować jedność w ramach polskiej armii, bo polska armia jest jedna i nie można jej różnicować, poprzez rodzaje wojsk, czy jakąkolwiek inną klasyfikację".

- Prezydent widzi, że oczko w głowie Antoniego Macierewicza, czyli Wojsko Obrony Terytorialnej, przygotowane są raczej, jako jego prywatne oddziały wojskowe, niż jako część sił zbrojnych - powiedział poseł Nowoczesnej. Jak dodał, "wyraźnie mamy do czynienia z konfliktem i tutaj zaklinanie rzeczywistości przez polityków Prawa i Sprawiedliwości jest bez żadnego znaczenia".

Szłapka wyraził nadzieję, że dopóki szef MON się nie zmieni, to prezydent Duda nie podpisze żadnych nominacji generalskich i sparaliżuje pracę Antoniego Macierewicza - zmuszając premier Beatę Szydło do dymisji ministra.

Poseł Nowoczesnej pytany, czy prezydent Duda może czuć się osamotniony przez swój obóz polityczny, powiedział: - Prezydent w tym sporze ma dużo poważniejsze narzędzie, niż karna armia polityków Jarosława Kaczyńskiego, która jest zupełnie bez znaczenia.