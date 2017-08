Lubnauer: ostatnie dwa lata to czas bardzo pasywnej prezydentury Andrzeja Dudy

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Ostatnie dwa lata to był czas prezydentury bardzo pasywnej; Andrzej Duda to prezydent, który jest dość mocno podległy swojemu obozowi rządzącemu, trochę to zmieniły niedawne weta - oceniła we wtorek szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.