Paweł Rabiej o programie dla Warszawy

Program dla Warszawy ma powstać w konsultacjach z mieszkańcami stolicy. Jak mówił Rabiej ma to być program realizujący wizję "Warszawy uczciwej, aktywnej i otwartej".

Rabiej zastrzegł jednocześnie, że wciąż nie jest oficjalnym kandydatem Nowoczesnej. - Droga do oficjalnej nominacji jest długa, musi to zrobić zarząd partii, a właściwie jej przewodniczący. To nie jest początek kampanii wyborczej - tłumaczył.

Mówiąc o swoich pomysłach na Warszawę Rabiej kreślił wizję "stolicy lepiej zarządzanej". - Uczciwej jeśli chodzi o zarządzanie majątkiem stolicy i sprawami warszawiaków. Wykorzystującej w pełni potencjał i aktywność mieszkańców Warszawy - zapowiadał.

Rabiej podkreślił, że Warszawa jest "najbardziej dynamicznym miastem w Polsce", a jednocześnie "miastem, w którym jest różnorodność i równość".

Z kolei Rafał Trzaskowski z PO wyraził żal, że opozycja nie wystawi jednego kandydata w Warszawie, ale przyznał jednocześnie, że "byłoby to trudne".

- Pewnie lepiej byłoby, gdybyśmy wspólnie podjęli taką decyzję, że każdy wyznaczy swojego kandydata i nie uprzedzali swoich ruchów. Mam nadzieję, że jeśli będzie kandydat PO i Nowoczesnej że skupimy się na walce z PiS, a nie walce między sobą - stwierdził polityk PO.