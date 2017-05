Paulina Hennig-Kloska: Uchodźcy? Bądźmy przywoici

Posłanka w przeszłości przez pięć lat była dziennikarką, co jej zdaniem może pomóc w sprawowaniu nowej funkcji rzecznika partii. - Role w partii mamy podzielone mniej więcej po równo między kobiety i mężczyzn. Liderem partii jest mężczyzna, sekretarzem generalnym Nowoczesnej jest Adam Szłapka - mówiła Hennig-Kloska. - Chciałabym żeby w każdej partii kobiety miały głos, jak w Nowoczesnej. Gdyby kobiet w parlamencie było więcej, to debata byłaby przyjemniejsza.

Prowadzący program red. Tomasz Krzyżak zauważył, że mamy już drugą premier w ostatnich latach. - Premier nie odniosła się do zarzutów stawianych Antoniemu Macierewiczowi, a straszyła Polaków zamachem, do którego doszło dzień wcześniej - mówiła Hennig-Kloska. - Złożyliśmy wniosek o ukaranie premier Beaty Szydło do komisji etyki. Może największym problemem pani premier jest to, że jest zarządzana przez mężczyznę z tylnego siedzenia.

Kolejnym wątkiem rozmowy był temat relokacji uchodźców w ramach krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. - Mówimy cały czas, że w kwestii uchodźców trzeba się zachowywać przyzwoicie. Jeśli poprzedni rząd się zobowiązał, to powinniśmy ich przyjąć - mówiła rzecznik Nowoczesnej.

Dodała, że jeśli szef MSW mówi, że nie jest w stanie zweryfikować siedmiu tysięcy osób, to znaczy, że nie potrafi nam zagwarantować bezpieczeństwa.

- Unia Europejska musi podejmować kroki, które rozwiążą problem systemowo - mówiła Hennin-Kloska. Dodała, że jeśli UE będzie pomagała uchodźcom w ich ojczyznach, to nie trzeba będzie ich przyjmować. - Zgadzam się, że ci, którzy uciekają przed biedą i głodem, nie będą chcieli u nas zostać. Ale ci, którzy uciekają przed wojną już tak.