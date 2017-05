PO na konwencji Nowoczesnej

Podlaskie: Trzej działacze Nowoczesnej przechodzą do PO

Obecność na konwencji przedstawicieli PO zapowiadał już wczoraj wieczorem lider Nowoczesnej Ryszard Petru w "Faktach po faktach". Jak mówił, zaprosił na konwencję Schetyną i "ma sygnał, że będzie ktoś z zarządu".

Konwencja w Arenie Ursynów rozpocznie się o 12:30. O 13:00 ma przemówić Ryszard Petru, a później przemawiać będą m.in. Joanna Scheuring-Wielgus, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Wadim Tyszkiewicz. Gościem zagranicznym konwencji będzie Guy Verhofstadt.

Konwencja ma być "powrotem do źródeł" Nowoczesnej, do wyrazistego liberalnego przekazu gospodarczego i światopoglądowego. Po wystąpieniach polityków zaplanowano dwa panele dyskusyjne: "500plus co dalej?" oraz "Związki partnerskie - dlaczego są potrzebne".