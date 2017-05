Ryszard Petru: Mam obawy, że powstanie PO-Kukiz'15

Czy Platforma Obywatelska jest PiSem bis? - Poważna partia, która chce rządzić w Polsce, musi mieć jednoznaczny program gospodarczy. Nie może być to program populistyczny. Populizm prowadzi do katastrofy gospodarczej lub do zawodu obywateli. My dziś powinniśmy punktować to, czego nie dowiózł PiS, czyli np. kwestia ustawy frankowej - powiedział lider Nowoczesnej.

- Walka z PiS-em polegająca tylko na krytyce, nie spowoduje, że w Polsce będzie lepiej. Po kolejnych wyborach będzie powtórka z rozrywki. Była Platforma Obywatelska, potem przyszło Prawo i Sprawiedliwość. Taka wymiana kadr nie służy Polsce - dodał.

Petru mówił również o kwestii przyjęcia do Polski uchodźców. - Uważam, że Polska powinna przyjąć uchodźców w takiej skali, w jakiej są nasze możliwości. To zależy od możliwości samorządów i np. parafii. Apelował o to papież Franciszek - ocenił gość programu. - Jestem przeciwnikiem kwot, to nie może być narzucone. To musi być suma deklaracji - dodał.

- Musi być pomysł, co ci ludzie mieliby robić. Nie może być tak, że uchodźcy przyjadą i będą czekać na lepsze czasy - ocenił Petru.

Jak Ryszard Petru odbiera słowa Grzegorza Schetyny, który zmienił zdanie w sprawie przyjmowania uchodźców? - Mam wrażenie, że oni tę sprawę mają zupełnie nieprzemyślaną. Zawsze podkreślam, że nie wystarczy być antyPiS-em. Trzeba zaproponować, co dalej. Rozumiem, że strategia PO to "wróćmy do tego, co było" - ocenił lider Nowoczesnej.

- Chciałbym zapytać Grzegorza Schetynę, czy podobnie jak ja uważa, że wrogiem jest PiS i Kukiz'15. Dla mnie to jest zasadnicza różnica. Mamy obawy, że PO weszłoby w koalicję z Kukiz'15. Niezwracanie uwagi na ryzyko związane z Kukiz'15 uważam za szkodliwe dla Polski - powiedział Petru.