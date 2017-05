Petru: W przeciwieństwie do PO składamy realistyczne obietnice

Rzecznik prezydenta: 11 listopada 2018 to jedna z możliwych dat referendum

Szef PO Grzegorz Schetyna mówił w ubiegłym tygodniu, że Platforma zlikwiduje IPN i podzieli jego zadania między Polską Akademię Nauk, Prokuraturę Generalną i Radę Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa oraz przekaże kompetencje CBA do Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji.

- Bez sensu, obie instytucje są potrzebne, są upolitycznione, CBA było też niestety upolitycznione za Platformy, przypomnę, Mariusz Kamiński był szefem CBA za rządu Donalda Tuska - błąd - powiedział Petru.

Lider Nowoczesnej opowiedział się za podwyższeniem wieku emerytalnego, ponieważ - jak mówił - "Polacy potrzebują wyższych emerytur". Odnosząc się z kolei do programu Rodzina 500 plus, szef Nowoczesnej stwierdził, że wymaga on bardzo głębokiej korekty.

Pytany o politykę migracyjną, odpowiedział, że przyjąłby "uchodźców w takiej skali, w jakiej jest to możliwe, jakie są możliwości polskiego państwa, czyli samorządów plus parafii".

Petru podkreślił, że Nowoczesna powstała w kontrze do Platformy i jest partią o zupełnie innym podejściu do gospodarki.

- Wydajemy te pieniądze, które mamy, a nie obiecujemy gruszek na wierzbie typu trzynasta emerytura czy też 500 złotych na pierwsze dziecko, których to pieniędzy nie ma, nie będzie - stwierdził.

- Mam tę przewagę, że Platforma może gadać o rzeczach nierealnych, ale nie jest w stanie ich zrobić, tzn. ten, kto to obniży wiek emerytalny czy kto wprowadzi trzynastą emeryturę, kto da 500 złotych na pierwsze dziecko doprowadzi do bankructwa Polski, Grecji w Polsce, w związku z tym można gadać, a jak się zrobi, to bierze pełną odpowiedzialność za upadek kraju - powiedział Petru.