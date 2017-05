Nowoczesna zapowiada ustawę o związkach partnerskich

- W naszym programie jest pomysł na związki partnerskie, na ustawę rozwiązującą wreszcie problem ponad dwóch i pół milionów osób LGBT, które żyją w Polsce. To smutne i przykre, że Polska nie może tego rozwiązać. Nowoczesna prowadzi konsultacje z organizacjami LGBT, prowadzimy go od wielu miesięcy. Ten dialog jest na ukończeniu, będzie skutkował przedstawieniem projektu ustawy o związkach partnerskich, co powinno nastąpić w niedługim czasie - powiedział Rabiej.

Politycy Nowoczesnej mówili też na konferencji prasowej o przypadającym dziś Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii.

- Niestety w Polsce dzień w dzień mamy dzień homofobii i nienawiści wobec osób ze społeczności LGBT. Jaskrawym tego przykładem była ubiegłotygodniowa wypowiedź pseudosędziego, sędziego-dublera TK, pana Morawskiego, który na konferencji w Oxfordzie mówił, że mamy w Polsce tolerancję wobec homoseksualistów, podczas gdy Polska jest w czołówce najbardziej homofobicznych krajów Europy - mówił Paweł Rabiej.

- W maju miał miejsce kolejny atak na siedzibę Kampanii przeciw Homofobi. To już czwarty atak na siedzibę KPH w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Miał też miejsce atak na siedzibę Lambdy - dodała posłanka Monika Rosa.

Podkreśliła, że z badania KPH i Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że "średnio 3 na 10 osób LGBT w Polsce doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej".