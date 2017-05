Katarzyna Lubnauer wysłała PiS-owi program Nowoczesnej

"Przesłałam Pani Rzecznik PiS program Nowoczesnej z naszą wizją Polski. Teoria Beaty Mazurek o braku programu u opozycji nas nie dotyczy" - napisała Lubnauer.

Przesłałam Pani Rzecznik PIS program @Nowoczesna z naszą wizją Polski. Teoria @beatamk o braku programu u opozycji nas nie dotyczy. pic.twitter.com/mkEBCOW6TC — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) May 5, 2017

Lubnauer nawiązała do wystąpienia Mazurek na konferencji prasowej, na której rzecznik PiS pytała o program Platformy Obywatelskiej. Mazurek skierowała cztery pytania do polityków PO: czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat, czy ograniczy lub zlikwiduje program 500 plus, a także, czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie emigrantów.

Platforma zadeklarowała już, że odpowie na pytania Szydło we wtorek.