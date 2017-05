Ryszard Petru: Emmanuel Macron szansą dla Unii Europejskiej na wyjście z kryzysu

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru

Foto: PAP/ Radek Pietruszka

- Wygrana Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji to ważny dzień dla Europy i Polski - powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Jego zdaniem, taki wynik wyborów oznacza, że walka z populizmem jest realizowana przez liberałów. - To daje szansę Europie na wyjście z kryzysu - ocenił.