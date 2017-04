Troje posłów Nowoczesnej zawieszonych w prawach członków partii

Foto: materiały prasowe

Posłowie Joanna Augustynowska, Marta Golbik i Grzegorz Furgo zostali zawieszeni w prawach członków Nowoczesnej – dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do zarządu partii. To reakcja na doniesienia medialne mówiące o ich możliwym przejściu do Platformy Obywatelskiej.