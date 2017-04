Katarzyna Lubnauer o odejściach z klubu Nowoczesnej

Z członkostwa w Nowoczesnej zrezygnowali 12 kwietnia posłowie: Marta Golbik, Joanna Augustynowska, Michał Stasiński i Grzegorz Furgo. Wszyscy przeszli do Platformy Obywatelskiej. Wcześniej posłowie ci zostali zawieszeni w prawach członków Nowoczesnej. Była to reakcja zarządu Nowoczesnej na doniesienia medialne mówiące o ich możliwym przejściu do Platformy Obywatelskiej.

Według Lubnauer odejście posła Stasińskiego "nie było specjalnym zaskoczeniem dla partii". - Nigdy nie mieliśmy co do niego pewności. We wtorek zaprzeczył nam co do tego, że ma zamiar wyjść z partii. Ale jednocześnie widzieliśmy działania ze strony PO, która mocno z nim negocjowała - powiedziała rzeczniczka Nowoczesnej.

- Nie będziemy nikogo trzymać na siłę, jeżeli ktoś nie rozumie czym jest projekt Nowoczesnej. Naszym celem jest przełamanie duopolu w Polsce między PO a PiS. Uważamy, że Polacy powinni mieć rzeczywistą alternatywę. Jeżeli w 2019 r. znów będzie konieczność wyboru mniejszego zła, to w efekcie bardzo wielu Polaków nie pójdzie na wybory - powiedziała Lubnauer.

Posłanka zaznaczyła, że nie wyklucza odejścia z partii jednej lub dwóch osób. Dodała, że "szczególnie w młodych ugrupowaniach politycznych czymś normalnym są ruchy odśrodkowe". - W tej chwili widzę, że klub jest bardziej skonsolidowany niż kiedykolwiek. Czasami takie wyjście robi wbrew pozorom lepiej niż gorzej - stwierdziła Lubnauer.

Posłanka pytana przez PAP, czy planowane jest, aby Ryszard Petru przestał być szefem klubu parlamentarnego Nowoczesnej, a pozostał jedynie przewodniczącym partii, Lubnauer odpowiedziała, że "na razie Nowoczesna nie rozpatruje takiego scenariusza".

- Jeżeli zadecydujemy jako klub, że takie rozwiązanie się bardziej sprawdzi, a Ryszard Petru dojdzie do wniosku, że woli rozwiązanie, w którym to on się koncentruje na kierowaniu partią, a ktoś inny na kierowaniu klubem, wtedy to zrobimy. Stanowisko organizatora pracy klubu, nie jest stanowiskiem o charakterze politycznym. Na razie tego tematu nie było - powiedziała rzeczniczka Nowoczesnej.