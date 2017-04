Ryszard Petru: Trzeba przypomnieć, po co powstała Nowoczesna

- Zgłosiliśmy 32 ustawy. To były ustawy, które dotyczyły konkretnych sfer życia, np. ustawa antysmogowa, ustawa o zrównoważonym budżecie. Albo PiS te ustawy chowa w zamrażarce, albo są odrzucane w I czytaniu. Trzeba przypomnieć, po co powstała Nowoczesna. Powstaliśmy w kontrze do PO. Nie zgadzaliśmy się na skok na OFE, na brak reform. Byliśmy przeciwni polityce ciepłej wody w kranie. Byliśmy przeciwni duopolowi PO-PiS, co prowadzi do tego, że po PiS rządzi PO, a po Platformie - PiS - mówił Petru.

Lider ugrupowania powtórzył też, że Nowoczesna jest przeciwna licytacji z PiS na populizm. - Ostrzegam przed licytowaniem się, kto da więcej, bo to się kończy Grecją - powiedział Petru. - Jutro jest tak jak zwykle klub, przed posiedzeniem Sejmu. Na zarządzie omawialiśmy strategię Nowoczesnej do wakacji - podkreśliła Joanna Scheuring-Wielgus.

Lider Nowoczesnej był pytany przez dziennikarzy o zmiany w klubie.

- Będziemy na klubie rozmawiać o ewentualnych korektach. Nie było żadnego forum, na którym takie propozycje mogłyby paść. Być może jutro się pojawią - powiedział.

- Jestem zawsze otwarty na zmiany. Jeśli propozycje padną, to będziemy rozmawiać - dodał Petru.

To nawiązanie do spekulacji medialnych, że może przestać być przewodniczącym klubu PO na rzecz np. Barbary Dolniak.