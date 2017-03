Nowoczesna zaprasza na prounijną demonstrację w Warszawie

Manifestacja rozpocząć ma się w sobotę na pl. na Rozdrożu. Stamtąd uczestnicy manifestacji mają przejść na pl. Zamkowy. - Tu, dokładnie o godz. 12 rozpocznie się jutro wielka demonstracja za Europą. Hasło jest: "Kocham cię Europo", bo większość Polaków - ponad 80 proc. - chce Polski w UE i nie chce z niej wychodzić. I chodzi o to, byśmy tutaj dali mocny głos proeuropejski, że nie damy się wyprowadzić z Unii - mówił Petru podczas konferencji na pl. na Rozdrożu.

Lider Nowoczesnej podkreślił, że Polska wchodząc do UE "tak naprawdę otworzyła się na świat, otworzyły się jej granice, zaczęły do nas napływać środki europejskie, studenci dzięki temu mogą dziś studiować poza granicami Polski". - UE daje nam olbrzymie możliwości gospodarcze, ale i olbrzymie bezpieczeństwo polityczne - zaznaczył lider Nowoczesnej. - Dziś nie możemy dać wypchnąć się z Europy, trzeba pokazać silny polski głos za Unią - dodał.

- Zapraszam wszystkich, to będzie demonstracja obywatelska, ponad podziałami, będą uczestniczyły w niej wszystkie proeuropejskie partie i osoby, które nie są związane z partiami politycznymi - zaznaczył Petru. Podkreślił, że sobotnia manifestacja "ma być marszem pozytywnym, który łączy a nie dzieli, który mówi o tym, jakie są nasze wspólne wartości". Dodał, że to ma być też "sygnał, że rząd PiS nie reprezentuje suwerena, sugerując, że UE trzeba zohydzić".

Według Petru, przed Brexitem "Wielka Brytania postępowała tak samo jak dziś rząd PiS - zohydzała UE, mówiła, że instytucje unijne są do kitu, potem obrzydzano idee i śmiano się z euro". W rezultacie - stwierdził Petru - w społeczeństwie brytyjskim narósł "antyeuropejski sentyment", który doprowadził do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. - PiS podąża dokładnie drogą brytyjską, trzeba ten marsz antyeuropejski zatrzymać - mówił Petru.

Lidera Nowoczesnej proszono o komentarz do czwartkowego wystąpienia telewizyjnego premier Beaty Szydło, szczególnie do jej słów, że chce, by Unia Europejska "znowu stała się projektem tak bardzo potrzebnym, a nie uwierającym czy przeszkadzającym". - Pani premier tymi wypowiedziami pokazuje, że nie reprezentuje polskiego narodu i działa przeciwko Polsce - ocenił Petru. Według niego, PiS przedstawia obecnie "bardzo mocny antyeuropejski głos".

Petru pytano też o inną wypowiedź premier z wywiadu udzielonego TVN24, gdzie powiedziała - po zamachu, do którego doszło w Londynie - że "nie da się nie łączyć fali migracji z tym, co dzieje się w Europie". - Pani premier, jak nie ma argumentów, to próbuje wywołać poczucie strachu, podobnie jak Putin swego czasu - oczywiście te analogie są na wyrost - ale on jak było źle wywołał wojnę, bo wtedy ludzie jednoczą się wokół przywódcy narodu" - powiedział Petru. Zaznaczył, że z tego co wie, w Londynie napastnikiem okazała się osoba urodzona w Wielkiej Brytanii. "PiS nie jest w stanie wywołać pozytywnych emocji, to próbuje wywołać negatywne, czyli strach - ocenił.

W sobotę na jubileuszowym szczycie UE w Rzymie, który jestem elementem obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich przywódcy unijnych państw mają przyjąć Deklarację Rzymską. Deklaracja, której tekst był przedmiotem negocjacji państw członkowskich, ma wyznaczyć kierunek UE na najbliższą dekadę.