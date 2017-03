Katarzyna Lubnauer o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło

PO zaprezentowała w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło; kandydatem Platformy na premiera jest lider partii Grzegorz Schetyna.

Lubnauer podkreśliła, że ostateczną decyzję ws. wniosku PO podejmie klub Nowoczesnej. - Czasu mamy sporo dlatego, że wniosek ten będzie rozpatrywany zapewne dopiero w kwietniu, ponieważ musi minąć co najmniej 7 dni - powiedziała posłanka. Jak zaznaczyła, jej klub wielokrotnie apelował o rozmowy z PO ws. wspólnego kandydata na stanowisko premiera. Ustalenie tej kandydatury i złożenie wniosku o konstruktywne wotum nieufności, jej zdaniem, było dobrą okazją do tego, żeby pokazać Polakom, iż opozycja jest w stanie współdziałać. - Uważamy, że to była stracona trochę okazja do tego, żebyśmy mieli wspólnego kandydata, że styl, w którym PO zaproponowała to wotum nieufności nie jest dobrą wróżbą na przyszłość - podkreśliła.

- Styl, w którym prosi się o poparcie już po zgłoszeniu wniosku o wotum nieufności wraz z kandydatem niestety pokazuje, że szanse w przyszłości na porozumienie będą zdecydowanie mniejsze, że nie ma ze strony Platformy tej otwartości, która umożliwiłaby budowanie szerszej koalicji przed następnymi wyborami - oceniła Lubnauer.

Posłanka dodała, że w PO nie ma jakiejkolwiek otwartości na rozmowę. - Donald Tusk by rozmawiał - można widzieć na tym przykładzie, jak bardzo Tusk zawdzięcza swój sukces swojemu indywidualnemu charakterowi - zaznaczyła. Według Lubnauer sposób złożenia wniosku przez PO to bardzo zły prognostyk na przyszłość. - Nie wiem, jak mamy porozumieć się na przyszłość, jak mamy współpracować w sprawie wyborów samorządowych lub w sprawie wyborów parlamentarnych, gdzie chcielibyśmy odsunąć PiS od władzy, jeżeli PO najpierw ogłasza swój wniosek o wotum nieufności i swojego kandydata, a potem chce na jego temat rozmawiać - podkreśliła wiceszefowa Nowoczesnej. Jednak, jak mówiła PAP, stosunek jej partii do wotum nieufności dla gabinetu PiS zależy, od czego innego. - Zapewne poprzemy ten wniosek ze względu na naszą ocenę rządów PiS i rządu Beaty Szydło - zadeklarowała.

Według Lubnauer, PO zdaje sobie sprawę, że Grzegorz Schetyna to jedynie kandydat techniczny na stanowisko premiera i zgodnie z arytmetyką sejmową nie ma żadnych szans na poparcie. - Tego wymaga konstruktywne wotum nieufności, natomiast równocześnie myślę, że nie mieli specjalnie innego wyjścia, ze względu na to, że powołali gabinet cieni, więc jego szef jest naturalnym kandydatem - stwierdziła posłanka.

Posłanka zaznaczyła, że Nowoczesna wielokrotnie deklarowała chęć spotkania klubów i prezydiów Nowoczesnej i PO. - W dalszym ciągu deklarujemy, że jesteśmy skłonni do rozmów, ale trzeba się traktować wzajemnie poważnie - dodała. Oceniła, że takie działanie PO dzieli, a nie łączy opozycję. - Brak tej otwartości powoduje, że to dogadywanie jest dużo trudniejsze - zaznaczyła.