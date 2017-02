Joanna Schmidt: Zakompleksienie PiS w sprawie Tuska

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru dostał czarną polewkę od Angeli Merkel, która nie chciała się z nim spotkać, jak z Grzegorzem Schetyną i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? - Przypominam, że Nowoczesna jest członkiem ALDE w Parlamencie Europejskim. W związku z tym Angela Merkel spotkała się z osobami ze swojej grupy – mówiła Schmidt. - Nic mi nie wiadomo, żebyśmy zabiegali o to spotkanie – przekonywała.

Posłanka Nowoczesnej odnosiła się do expose szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, które zostało wygłoszone w czwartek w Sejmie. - Z jednej strony Witold Waszczykowski prezentuje Polskę, która wstała z kolan, a z drugiej strony powtarzał wielokrotnie słowo „bezpieczeństwo”, grając na emocjach - oceniała posłanka.

Kolejnym wątkiem było zachowanie polskiego rządu dotyczące udzielenia poparcia Donaldowi Tuskowi, który ubiega się o drugą kadencję na szefa Rady Europejskiej. - PiS zachowuje się jakbyśmy mieli alternatywę Donald Tusk albo Jacek Sasin. Nie ma alternatywy. Jako Polacy, powinniśmy stać za Tuskiem. To jest małostkowość i zakompleksienie ze strony PiS – mówiła Schmidt.

Nauczyciele mają mieć postawione zarzuty za udział w czarnym proteście. - Przyszło nam żyć w Polsce, w której grozi nam kara za identyfikowanie się z poglądami – ubolewała Schmidt. – Zdaniem władzy ubranie się na czarno uderza w godność nauczyciela – dodała.

Posłanka Schmidt złożyła wniosek w sprawie przyznania pokojowej nagrody Nobla dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Uważam, że jest to inicjatywa absolutnie godna poparcia – mówiła Schmidt. - To przede wszystkim inicjatywa, która wychodzi za granice Polski. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany, czyli został przyjęty. Teraz dalsza procedura, na którą już nie mamy wpływu. Teraz gremium wyłoni 50 wniosków.

Posłanka Nowoczesnej mówiła, że w partii trwają intensywne przygotowania do wyborów samorządowych, bo pojawił się straszak, że odbędą się one wcześniej niż w terminie. Prowadzący zauważył, że PiS ogłosił, że nie będzie wyborów wcześniej. - Jarosław Kaczyński już wielokrotnie mówił, że co innego miał na myśli, a co innego mówił – komentowała Schmidt. Dodała, że z Trybunałem Konstytucyjnym też sprawa nie miała zajść aż tak daleko.