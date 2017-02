Nowoczesna zapowiada wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka

Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że wypadek w Oświęcimiu z udziałem premier Beaty Szydło to dowód na to, że minister spraw wewnętrznych nie panuje nad bezpieczeństwem w kraju. Jak ocenił, Mariusz Błaszczak jest politykiem "nieudolnym i niekompetentnym".

"Błaszczak jest politykiem tylko i wyłącznie partyjnym, nie dorósł do tego, by być państwowcem, by zajmować się naszym bezpieczeństwem" - przekonywał poseł Nowoczesnej. Jego zdaniem, minister jest odpowiedzialny za chaos w polskich służbach.

Szłapka poinformował, że Nowoczesna chce złożyć wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka. "Apelujemy do wszystkich klubów opozycyjnych o to, byśmy wspólnie złożyli taki wniosek, który doprowadzi do tego, że Błaszczak zostanie odwołany. To jest osoba, która nie dorosła do tego, aby pełnić tak ważną funkcję, nie panuje nad służbami i nie dba o nasze bezpieczeństwo" - podkreślił.

Szłapka zapowiedział też, że Nowoczesna złoży wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sytuacji w BOR.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała w poniedziałek PAP, że zapowiadany przez opozycję wniosek o odwołanie szefa MSWiA jest polityczny i służy podgrzewaniu negatywnych emocji. "Nie ma szans na odwołania ministra Błaszczaka, histeryczna opozycja nie bierze pod uwagę oficjalnych komunikatów prokuratury i policji, dotyczących wypadku premier Beaty Szydło, a także wypadków BOR w latach minionych" - podkreśliła.

Jej zdaniem, zarzuty opozycji wobec ministra Błaszczaka są "zupełnie nieuzasadnione, nietrafione, nie mają nic wspólnego z rzeczywistym funkcjonowaniem BOR". "To są tylko i wyłącznie argumenty polityczne" - podkreśliła Mazurek. "To służy tylko podgrzewaniu negatywnych emocji i temu, aby opozycja cały czas była aktywna w życiu publicznym. To jest przykre" - dodała rzeczniczka PiS.

W piątek w Oświęcimiu doszło do wypadku kolumny samochodowej z udziałem auta, którym jechała premier Szydło. Premier powiedziała w niedzielę w "Wiadomościach" TVP, że czuje się dobrze, nie ma poważnych obrażeń i liczy na to, iż w ciągu kilku dni zapadnie decyzja pozwalająca jej opuścić szpital.

Błaszczak pytany w poniedziałek w Radiu Zet, czy poda się do dymisji, odpowiedział: "Ja nie jestem przypisany do tego stanowiska; nie będę rejterował". Dodał, że nie będzie się wycofywał wtedy, kiedy "następuje proces zmiany porządkowania sytuacji, która była bardzo złą".

Zgodnie z konstytucją wniosek o odwołanie ministra może zostać złożony przez co najmniej 69 posłów. Klub poselski Nowoczesna liczy 31 posłów. Sejm odwołuje ministra większością ustawowej liczby posłów.

Politycy Nowoczesnej krytykowali też na konferencji prasowej szefa MON Antoniego Macierewicza. Zdaniem posła Szłapki, Macierewicz "demontuje polską armię".

Grzegorz Furgo (Nowoczesna) przypomniał, że Sejm nie zgodził się w piątek na rozszerzenie porządku obrad o informację szefa MON w sprawie modernizacji wojskowej floty śmigłowców. "Jesteśmy niesłychanie zaniepokojeni tym, co się dzieje w armii, nie mamy żadnej informacji na jakim etapie jest kontrakt (na śmigłowce)" - zaznaczył.

Jak zauważył, za rządów PiS w polskiej armii doszło do "bezprecedensowej rewolucji kadrowej". "Przez niecałe półtora roku z polskiej armii odeszło prawie 30 generałów, ponad 260 pułkowników, odeszła najlepiej wykształcona kadra, którą buduje się latami (...). Żadna armia świata nie wytrzyma takiej rewolucji, jaką funduje nam nieobliczalny minister obrony narodowej" - podkreślił Furgo.

Polityk zaapelował do premier Szydło o jak najszybsze zdymisjonowanie ministrów: Macierewicza i Błaszczaka. "Ich miejsce nie jest w ławach rządowych, tylko w oślej ławce" - ironizował poseł Nowoczesnej.