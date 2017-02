Lubnauer: apelujemy do opozycji o podpisy pod wnioskiem o odwołanie Mariusza Błaszczaka

Wypadek Szydło. Adwokat kierowcy seicento chce dostępu do wewnętrznych procedur BOR

Lubnauer pytana w Polskim Radiu 24 o termin złożenia wniosku Nowoczesnej o odwołanie ministra SWiA odpowiedziała, że przede wszystkim należy pod nim zebrać podpisy. "Apelujemy do całej opozycji, żeby złożyła podpisy pod tym wnioskiem. Uważamy, że to, co się stało, dość jednoznacznie pokazało, że minister Błaszczak się nie sprawdza" - powiedziała.

Rzeczniczka Nowoczesnej przypomniała zapowiedzi Błaszczaka z marca 2016 roku, kiedy mówił o reformie w Biurze Ochrony Rządu po wypadku samochodu prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem Lubnauer rok po zapowiedziach reformy BOR "mamy w dalszym ciągu wypadki, mamy w dalszym ciągu sytuację, w której widać, że BOR nie funkcjonuje prawidłowo". Według Lubnauer wypadki zdarzają się od lat, ale "nie tak dużo i tak poważnych jak ostatnio, szczególnie dotyczących tych najważniejszych osób w państwie".

Lubnauer wyraziła nadzieję, że premier Beata Szydło szybko wraca do zdrowia po wypadku. "Życzę pani premier tego powrotu, ale życzę też pani premier właśnie - bardziej niż panu Błaszczakowi - wyciągnięcia wniosku z tego, co się stało. Konsekwencji i wniosków" - dodała.

"Mam wrażenie, że jakby rola i funkcja pana ministra Błaszczaka się w pewnym stopniu wyczerpała" - oceniła Lubnauer. "W tej chwili to już jest ten ostatni moment, kiedy premier powinna wyciągnąć wnioski i jak najszybciej zabrać się do tego, żeby racjonalnie, ale nie na pokaz zreformować BOR" - powiedziała. Zdaniem Lubnauer trudno mówić o stabilizacji w BOR, skoro "chyba już trzeci dowódca się zmienił w okresie rządów ministra Błaszczaka".