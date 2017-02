Marek Sowa: Z kierowcy seicento chcą zrobić kozła ofiarnego

Wypadek Szydło. Zieliński: jestem gotowy do dymisji

Marek Sowa skomentował zarzuty mówiące o tym, że opozycja upolitycznia wypadek premier Beaty Szydło. - Ten zarzut jest kuriozalny. W sobotę rano dostałem informację, że mama kierowcy prosi o kontakt. Jestem posłem z Oświęcimia, ale nie znałem wcześniej tej rodziny. Na spotkaniu z członkami tej rodziny zobaczyłem osoby, którym kilkanaście godzin wcześniej świat się przewrócił. Ich życie stało się koszmarem - powiedział poseł Nowoczesnej.

- Wiedziałem, że jako poseł, muszę podjąć jakąś interwencję. Byłem głęboko przekonany, że aparat państwa został użyty do tego, a by mieć dobre alibi. Wszystkiemu miał być winien ten młody chłopak. Nie wiem, czy tak było, ale na pewno dało się tego wyjaśnić już w sobotę - dodał.

Pojawiły się głosy, że kierowca seicento przyznał się do winy. - Widziałem protokół zatrzymania i nie był w żadnym miejscu informacji, że przyznał się do winy. Odnoszę się do tych informacji, które ja widziałem - powiedział Sowa. Poseł Nowoczesnej uważa, że za wcześnie wskazano winnych wypadku.

Czy kierowca seicento ma wrażenie, że robi się z niego kozła ofiarnego? - W Oświęcimiu jest przekonanie, że chłopak jest wrabiany i chce się z niego zrobić kozła ofiarnego. W ten weekend zwracali się do mnie mieszkańcy miasta i prosili byśmy nie pozwolili na wrobienie chłopaka - powiedział gość programu.

- Trzeba spytać ministra Błaszczaka, czemu służy wrabianie tego kierowcy - dodał.

Mariusz Błaszczak mówił dziś w Polskim Radiu o mecenasie, który broni kierowcy seicento. Jego zdaniem podważył pierwsze ustalenia o wypadku. - Rozumiem, że pan Pociej włącza się w akcje mająca podważyć pierwsze ustalenia o wypadku. Ten pan podpisał protokół, w którym przyznał się do winy. To jest fakt - powiedział.

- Mecenas Pociej ma bronić swojego klienta. Jeśli są wątpliwości, to ma zadawać pytania. Zdarzenie musi być wyjaśnione precyzyjnie - skomentował Sowa. - Chcieliśmy zapewnić temu chłopakowi jak najlepszą obronę. Wiem, że kierowca jest w rękach profesjonalisty - dodał poseł.