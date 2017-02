Nowoczesna o ustawie o metropolii warszawskiej

SMOG: to tak jakby statystyczny Polak wypalał kilka tysięcy papierosów rocznie

Projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy zakłada m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy.

Politycy Nowoczesnej odnieśli się do tego pomysłu wskazując m.in. że zapisy tego projektu są niekonstytucyjne. Wiceprzewodniczący Nowoczesnej w Warszawie Paweł Rabiej uznał, że zmiany te będą prowadziły do pogorszenia życia mieszkańców zarówno Warszawy, jak i włączonych do niej gmin.

- To są bardzo poważne zmiany, które zostały zaproponowane bez dialogu społecznego - podkreślił Rabiej. Pytał jednocześnie z jakimi ekspertami rozmawiał PiS przygotowując projekt. - Czy konsultowano z mieszkańcami, czy konsultowano z samorządami? - pytał. - Jeśli te zmiany zostaną wprowadzone bez takich konsultacji, będzie to bardzo złe - dodał Rabiej.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz ocenił, że PiS ma świadomość tego, że "nie wygra zbliżających się wyborów samorządowych uczciwie". - Dlatego proponuje takie nieuczciwe rozwiązanie - zaznaczyła. Jak podkreśliła w sprawach tak kluczowych, jak ustrój Warszawy powinni wypowiedzieć się przede wszystkim mieszkańcy, zarówno gmin podwarszawskich jak i samej stolicy. - Oni muszą mieć możliwość wypowiedzenia się na temat pozytywów i negatywów, które będzie niosła za sobą ta reforma - oświadczyła posłanka.

Posłanka Nowoczesnej zaznaczyła, że PiS działa w sposób autorytarny narzucając z góry pewne rozwiązania "wrzutką poselską, która nie wymaga żadnych konsultacji".

- Dlatego my, jako Nowoczesna przeprowadzimy te konsultacje sami. Zapraszamy 20 lutego na konsultacje, które odbędą się w Sejmie i będą dotyczyły kwestii samorządowych, w tym także ustroju Warszawy - poinformowała.

Dodała, że Nowoczesna rozważa też kwestię przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego nowego ustroju Warszawy.