Nowoczesna: Niech Zbigniew Ziobro wyjaśni, kto zlecił publikowanie wizerunków protestujących pod Sejmem

Adam Bodnar, RPO: Nie ma podstaw do publikacji wizerunków uczestników protestu z 16 grudnia

W ramach prowadzonego przeglądu resortów premier Szydło spotka się z ministrem sprawiedliwości-prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą oraz koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Dotychczas szefowa rządu spotkała się z ministrami: obrony Antonim Macierewiczem, spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską oraz zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

Podczas konferencji prasowej do spotkania szefowej rządu z ministrem sprawiedliwości nawiązał polityk Nowoczesnej. - Jest jedna sprawa z ostatnich dni, którą minister Ziobro powinien wyjaśnić, pani premier powinna o to zapytać. Chodzi o to, kto zlecił opublikowanie wizerunków osób, które uczestniczyły w protestach pod Sejmem 16 grudnia - wskazał Szłapka.

Szłapka dodał, że szefowa rządu powinna zapytać Ziobrę na jakiej podstawie opublikowano te wizerunki i czy postawiono jakiekolwiek zarzuty. - Te osoby zostały potraktowane jako bardzo poważni zbrodniarze i nikt za to nie chce wziąć odpowiedzialności - zaznaczył poseł. Tymczasem - jak dodał - za publikację tych wizerunków odpowiedzialność polityczną ponosi minister Ziobro.

Chodzi o wydarzenia z nocy z 16 na 17 grudnia sprzed Sejmu, kiedy m.in. blokowano wyjazd posłów i przedstawicieli rządu. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował w środę, że policja zidentyfikowała 80 protestujących osób. Jak dodał, oczekuje, że osoby te zgłoszą się na policję lub że publikacja pomoże ustalić ich tożsamość, tak by mogły odpowiedzieć za łamanie prawa.

Na stronie internetowej stołecznej policji opublikowano wizerunki 21 osób biorących udział zdarzeniach przed Sejmem. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że publikacje zleciła warszawska prokuratura okręgowa, prowadząca śledztwo w tej sprawie.

Postępowanie dotyczy m.in. blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu przez manifestujących przed budynkiem; w jego ramach analizowane mają być też inne wątki - m.in. informacje o poturbowaniu posłanek opozycji przez Straż Marszałkowską. Śledztwo wszczęto na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego - 191 i 224, które przewidują do 3 lat więzienia dla tego, "kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania" oraz dla tego, kto "przemocą lub groźbą bezprawną" wywiera wpływ na czynności urzędowe organu państwowego.

Poseł Nowoczesnej dodał, że w przypadku ministra Kamińskiego szefowa rządu powinna zapytać m.in. o ruchy kadrowe, które mają miejsce w ABW i innych służbach. Jak wskazywał szereg funkcjonariuszy odeszło ze służby po zmianie władzy a na ich miejsce przyszły nowe osoby. - Pytanie jak to wpłynie na bezpieczeństwo państwa. Jakiej jakości są funkcjonariusze, którzy przychodzą, czy są odpowiednio do tego przygotowani - pytał Szłapka.

- To są pytania, jakie pani premier powinna zadać ministrowi Kamińskiemu, bo to sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa państwa - podkreślił poseł.