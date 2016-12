Petru: zrobimy wszystko, by przyszły rok był czasem dialogu

Foto: PAP/Rafał Guz

Zrobimy wszystko, co możliwe, by przyszły rok był czasem merytorycznego dialogu i odbudowy zaufania - powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru w noworocznym wystąpieniu do wyborców.