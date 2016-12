Ryszard Petru: Miałem wrażenie, że prezydent Andrzej Duda rozumie nasze postulaty

Jak poinformował dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski, w niedzielę Andrzej Duda spotyka się z szefami partii opozycyjnych. To konsekwencja sobotniej zapowiedzi prezydenta, że jest gotów do mediacji.

Jako pierwszy rozmawiał z prezydentem lider Nowoczesnej.

- Wymieniliśmy się uwagami na temat powagi sytuacji w Polsce. Ja przekazałem nasze stanowisko, mianowicie, że nie zgadzamy się na brak mediów w parlamencie i że oczekujemy, że obecność mediów w polskim parlamencie będzie przywrócona - powiedział lider Nowoczesnej. Petru dodał, że drugim z poruszanych tematów były piątkowe głosowania w Sali Kolumnowej, m.in. nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. W opinii Petru głosowanie było nielegalne. - Mam poważne wątpliwości prawne, czy głosowanie budżetowe zostało przeprowadzone zgodnie z prawem, mianowicie nie wiadomo, czy było kworum, ale też nie wiadomo, czy posłowie inni niż z PiS-u mogli uczestniczyć w tym posiedzeniu, bo nie wiadomo, czy każdy mógł być wpuszczony na salę - mówił. - Uważam, że państwo polskie byłoby osłabione w sytuacji, kiedy są wątpliwości co do głosowania nad tak fundamentalną ustawą jak ustawa budżetowa - zaznaczył.

- Mogę powiedzieć bardziej enigmatycznie, że miałem wrażenie że prezydent rozumie nasze postulaty. Ale mówię o moim wrażeniu; jak rozumiem, inni liderzy partii politycznych spotkają się z prezydentem Andrzejem Duda. Pamiętajmy o tym, że porozumienie musi być w parlamencie - powiedział Petru pytany, jak prezydent zareagował na jego słowa.

Lider Nowoczesnej dodał, że oczekiwałby rozmowy także z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i z szefostwem PiS, "tak aby wytłumaczyć im, jak dużo złego wydarzyło się w ciągu ostatnich dni i że ten konflikt się zaostrza, a niepotrzebnie.

- Proste decyzje. Trzeba zrobić krok wstecz, żeby Polska mogła wejść spokojnie w okres świąteczny i Nowego Roku - mówił.

Pytany, czy spotkanie z prezydentem przybliża do jakiegoś porozumienia, odparł, "że wciąż jesteśmy w sytuacji pata". - Prezydent nie jest w stanie żadnych formalnych decyzji podjąć. To, co on może, to rozmawiać z PiS-em czy z marszałkiem (Sejmu, Markiem) Kuchcińskim, Jarosławem Kaczyńskim - odparł. Jak mówił, chciał rozmawiać z marszałkiem Kuchcińskim o tym, aby przywrócić posła PO Michała Szczerbę do porządku obrad, wielokrotnie rozmawialiśmy z nim o tym, żeby media mogły być w parlamencie, ale - jak mówił - nie było chęci rozmowy. - Apelowałem wczoraj wieczorem po wystąpieniu pani premier Beaty Szydło o to, żeby spotkać się z przedstawicielami PiS; z marszałkiem, może z Jarosławem Kaczyńskim, i poszukać rozwiązań. W sposób spokojny przeprowadzić ponownie debatę budżetową i żeby wprowadzić ponownie media do parlamentu. Każdy dzień sytuacji, w której nie mamy możliwości komunikacji jest zły i nie chciałbym wejść w Nowy Rok w sytuacji bez mediów w parlamencie - stwierdził lider Nowoczesnej.