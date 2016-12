Joanna Scheuring-Wielgus pod Sejmem: Chcą nas zastraszyć

Gasiuk-Pihowicz zaapelowała do posłów PiS, żeby "wrócili do pracy 20 grudnia" tak, aby można było "uchwalić ustawę budżetową w oparciu o zapisy konstytucji".

- Ruch jest absolutnie po stronie PiS i to oni poniosą pełną odpowiedzialność polityczną - jako partia rządząca - za to, co się wydarzy - powiedziała.

Scheuring-Wielgus poinformowała, że Straż Marszałkowska przekazała posłom przebywającym w Sejmie treść zarządzenia marszałka Sejmu, zgodnie z którym wtedy, gdy nie ma posiedzenia, posłowie nie mogą przebywać na sali posiedzeń.

- Na razie nikt nas stamtąd nie wyrzuca. Możemy wchodzić swobodnie. Generalnie chodzi o to, żeby nas zastraszyć - powiedziała.

- Takie zarządzenia muszą być zgodne z regulaminem Sejmu. A z regulaminu Sejmu można wnioskować, że możemy przebywać na sali posiedzeń w Sejmie. Jest tu pewna sprzeczność - podkreśliła Gasiuk-Pihowicz.

Wcześniej poseł Cezary Tomczyk (PO) poinformował PAP, że Straż Marszałkowska uprzedziła posłów w Sejmie, że przebywają na sali sejmowej nielegalnie. Tomczyk opublikował też film na Twitterze, który przedstawia funkcjonariuszkę Straży Marszałkowskiej przekazującą treść tego zarządzenia posłom. Jak podkreśliła, chodzi o zarządzenie wydane 9 stycznia 2008 r.