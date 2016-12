Ryszard Petru: Nie prosiłem o debatę w PE 13 grudnia

Petru był pytany w Sejmie, czy prawdą są medialne doniesienia, że to on jest inicjatorem debaty w Parlamencie Europejskim 13 grudnia oraz jak ocenia to, że zostanie ona przeprowadza.

- To, że Parlament Europejski chce debatować nie jest żadnym zaskoczeniem, cały czas Komisja Wenecka i Komisja Europejska są w procesie badania praworządności w Polsce, natomiast uważam, że ten termin debaty jest niefortunny - powiedział Petru.

Dopytywany, czy to on był inicjatorem debaty odpowiedział, że Nowoczesna nie jest obecna w PE.

- Nie mamy jeszcze naszych posłów; rozumiem, że niektórym wydaje się, że jestem w stanie organizować debaty i decyzje na poziomie europejskim, ale tak dobrze jeszcze nie jest - podkreślił lider Nowoczesnej.

Dopytywany, czy zabiegał o tę debatę - zaprzeczył. - O nic nie zabiegałem - oświadczył.

Według rozmówcy PAP ze źródeł zbliżonych do PE o debatę zawnioskowało Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez konferencję przewodniczących europarlamentu, czyli szefów frakcji oraz przewodniczącego PE Martina Schulza.