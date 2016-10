Petru: Nowoczesna poprze wniosek PO ws. komisji śledczej

We wtorek przewodniczący Po Grzegorz Schetyna stwierdził, że negocjacje ws. zakupu Caracali zostały w gwałtowny sposób przerwane. Zaznaczył, że w Polsce publiczne pieniądze powinny być wydawane w przejrzysty sposób w procedurze przetargowej. "Złożymy wniosek o powołanie komisji śledczej, która będzie dotyczyć wszystkich procedur przetargowych dotyczących pieniędzy budżetowych, pieniędzy, które miały być przeznaczone na zakup śmigłowców, wszystkich decyzji, dyskusji na temat offsetu" - zapowiedział Schetyna.

Lider Nowoczesnej w rozmowie z PAP poinformował, że jego ugrupowanie poprze ten wniosek.

Wiceszefowa klubu Nowoczesna Katarzyna Lubnauer podkreśliła: "nie mamy żadnych wątpliwości, że ta sprawa wymaga wyjaśnienia".

Odniosła się też do informacji szefa MON Antoniego Macierewicza ws. zakupu helikopterów Black Hawk dla sił specjalnych. "Niewątpliwie nie podoba się, że w trybie bezprzetargowym mają zostać zakupione śmigłowce. Szczególnie, że warunki umowy offsetowej przesłanej przez Airbus Helicopters - jeśli są prawdziwe - wyglądają na dość atrakcyjne" - powiedziała.

We wtorkowym liście otwartym do premier Beaty Szydło producent śmigłowców – Airbus Helicopters wskazał, że zaoferowała offset o wartości przekraczającej cenę netto dostawy 50 śmigłowców Caracal, która została ustalona w wysokości 10,8 mld zł. Wartość umów offsetowych miała wynieść tyle, ile cena zakupu plus VAT – "co doprowadziło do łącznej wartości offsetu w wysokości 13,4 mld zł".

"Pomimo że kompensacja podatku VAT poprzez offset nie jest standardową praktyką, Airbus Helicopters zgodził się na dokonanie kompensaty do wartości brutto umowy dostawy" – zaznaczyła firma. Oświadczyła, że jej oferta uwzględniała m.in. 45 wymogów transferu technologii określonych przez resorty obrony i rozwoju.

"Wartość naszej oferty offsetowej wygenerowałaby większe korzyści gospodarcze w Polsce niż przychody, które przypadłyby Airbus Helicopters w ramach umowy na dostawę śmigłowców. Ambicją Airbus Group było stworzenie w Polsce 6000 miejsc pracy, z czego program Airbus Helicopters doprowadziłby do stworzenia 3800 miejsc pracy, w tym bezpośrednio 1250, głównie w Łodzi, Radomiu i Dęblinie" – napisano w liście.

W ocenie Airbus Helicopters oferowany offset zapewniłby "co najmniej 30 lat działalności" polskim spółkom państwowym w ramach wielu projektów przemysłowych pracujących na rzecz bezpieczeństwa.

Przed tygodniem ministerstwo rozwoju, które prowadziło negocjacje offsetowe, poinformowało o zakończeniu rozmów, uznając je za bezprzedmiotowe. Polski rząd uznał, że oferta Airbusa nie zabezpieczała interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski. Szef MON Antoni Macierewicz mówił w sobotę, że wartość proponowanego offsetu była niższa od oczekiwanej przez polski rząd; dodał, że firma nie przedstawiła propozycji w odpowiedzi na katalog rozbieżności sporządzony przez stronę polską.