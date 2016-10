Petru: Chcemy odsunąć PiS od władzy i dać Polakom nadzieję na lepsze jutro

Zdaniem Petru po roku rządów PiS pokazało, co jest celem rządów tej partii. „Tym celem było przejęcie władzy w spółkach skarbu państwach i po drugie wyszła z tej partii prawdziwa nienawiść i pogarda do ludzi – mówię to w kontekście ustawy aborcyjnej i in vitro. Teraz widać, jakie są ich intencje, to niesłuchanie ludzi i wprowadzanie nieludzkich rozwiązań” - mówił Petru.

Lider Nowoczesnej podkreślił, że jego partia nie tylko chce odsunąć PiS od władzy, ale również dać Polakom nadzieję na lepsze jutro.

Mówiąc o programie Nowoczesnej Petru podkreślił, że partia chce ograniczyć władzę prezydenta RP oraz ograniczyć liczbę kadencji posłów, burmistrzów i prezydentów do dwóch. Nowoczesna chce również obniżyć PiT i CiT. „Chcemy również ograniczyć działalność agencji państwowych, zlikwidować stanowiska wojewodów, by marszałkowie mieli pełną władzę w regionach. Chcemy, by wszyscy rodzice mogli posyłać swoje dzieci do przedszkoli i żłobków” - mówił Petru.

Polityk dodał, że jego partia chce skorygować program 500 plus, aby „trafiał naprawdę do dzieci”. „Chcemy wprowadzić przyjazny rozdział państwa od Kościoła i umożliwić zawieranie związków partnerskich. Chcemy wreszcie wprowadzić zasadę w gospodarce, która jest podstawą naszego sukcesu, czyli +co nie jest zabronione, to jest dozwolone+” - mówił Petru.

Lider Nowoczesnej wsparł również planowany na poniedziałek ogólnopolski protest kobiet ws. zmian w prawie aborcyjnym. „Ważne, by społeczeństwo obywatelskie dało mocny sygnał, że nie zgadza się, by kobieta, której życie jest zagrożone, nie mogła usunąć ciąży, by nie można było usunąć ciąży, kiedy jest ona wynikiem gwałtu” - mówił Petru.

W sobotę Rada Krajowa Nowoczesnej przyjęła kilka uchwał; m.in. uchwałę przeciwko niszczeniu polskiej edukacji, uchwałę ws. niekompetencji i niegospodarności w spółkach skarbu państwa oraz uchwałę sprzeciwiającą się ideologizacji państwa przez PiS.