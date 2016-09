Joanna Scheuring-Wielgus: Nie trzeba nigdzie lecieć, by potępić atak na profesora

Foto: AFP

Czy panowie czekają na to, by jutro kupić gazety z nagłówkami "Polak zabił Polaka"? - pyta posłanka nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus apelując o potępienie przez prezydenta Andrzeja Dudę, szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego i szefa MSW Mariusza Błaszczaka napaści na prof. Jerzego Kochanowskiego, który został uderzony w tramwaju w Warszawie za to, że mówił po niemiecku.