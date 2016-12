Sztuczna inteligencja z głosem Morgana Freemana

Asystent nosi równie filmowe imię — Jarvis, tak jak elektroniczny kamerdyner z „Iron Man". Mark Zuckerberg, który jak sam twierdzi „kodował" Jarvisa przez ponad rok, wykorzystuje go do pomocy w prowadzeniu domu, a nawet w ubieraniu się.

Zuckerberg poprosił swoich fanów na Facebooku o wskazanie kto mógłby czytać kwestie Jarvisa. Morgana Freemana wskazała część biorących udział w głosowaniu. Aktor wręczał też nagrody Breakthrough Awards, które sponsoruje m.in. Zuckerberg. Miliarder wykorzystał tę okazję do złożenia Freemanowi nietypowej propozycji.

- Podszedłem do niego i powiedziałem, że puściłem takiego posta na Facebooku i tysiące ludzi chciałoby usłyszeć jego głos. I czy to zrobi — opowiadał Mark Zuckerberg. Głosem Jarvisa miał być również Robert Downey Jr (też z „Iron Man"). W niektórych żartobliwych filmach Facebooka głosem Jarvisa jest też sam Arnold Schwarzenegger.

Morgan Freeman jest laureatem Oscara i nagrody Złotego Globu. Zagrał m.in. w filmach „Wożąc panią Daisy", „Robin Hood: Książę złodziei", „Epidemia", „Skazani na Shawshank", „Siedem", czy „Za wszelką cenę". Dzięki charakterystycznemu głosowi był również narratorem w kilku filmach, w tym przyrodniczych.

Jak twierdzi dr Simone Stumpf z City University of London zaproszenie znanego aktora do współpracy to sprytny zabieg mający ułatwić użytkownikowi interakcje z maszyną. — Jeśli taka rozmowa wciągnie człowieka będzie on bardziej skłonny wybaczyć błędy i korzystać z asystenta częściej — mówi sieci BBC dr Stumpf. — Dzięki temu system sztucznej inteligencji dostanie więcej danych do nauki, a użytkownik będzie częściej z niego korzystał.

Z tego samego powodu aplikacje do nawigacji samochodowej często oferują opcje wyboru głosu przewodnika. W Polsce może być to na przykład popularny kierowca rajdowy, aktor, czy celebrytka.

Jak twierdzi BBC głosu Morgana Freemana w charakterze asystenta i kamerdynera będą mogli posłuchać tylko domownicy mieszkający z Markiem Zuckerbergiem. Na razie nie ma planów udostępnienia tej technologii wszystkim chętnym. — Jest zbyt mocno zintegrowana z moim domem — mówi Zuckerberg.

—na podst. bbc