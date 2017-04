„Gitana 17”: Jacht, który pobije wszystkie rekordy

Nowatorskie pomysły techniczne testowane w samochodach wyścigowych i rajdowych znajdują często zastosowanie w normalnych autach produkowanych seryjnie. Nowe materiały wytwarzane z myślą o lotach kosmicznych okazują się przydatne w cywilnym przemyśle lotniczym.

Natomiast unikatowe rozwiązania stosowane w jachtach budowanych z myślą o konkretnych regatach oceanicznych, w końcu służą ogółowi żeglarzy, także tych niedzielnych, bo prędzej czy później sięgają po nie konstruktorzy jachtów turystycznych.

Dynastia

Tym razem „lokomotywą postępu" jest maxi-trimaran budowany w stoczni w Lorient w Bretanii. Ma 32 m długości i 23 m szerokości. Nazwano go „Gitana 17". Został zaprojektowany specjalnie do samotnej żeglugi, ale z możliwością adaptacji do regat załogowych.

Nowe maszyny regatowe są tak projektowane, aby mogły nieść jak najwięcej żagli przy silnym wietrze, ponieważ od tego generalnie zależy szybkość żeglugi. Jednocześnie taki jacht powinien być maksymalnie stabilny, płynąć jak po sznurku, nie zbaczać z kursu, stwarzać jak najmniej problemów z obsługą, bo wszystko na nim musi wykonać jedna osoba, nie dysponując załogą do pomocy.

Jednostka będzie wyposażona w płetwy podtrzymujące kadłub z boków. Rozwiązanie to, testowane w ostatnich regatach Vendee Globe (samotni żeglarze płyną non stop dookoła świata bez pomocy z zewnątrz), umożliwia jachtowi unoszenie się ponad wodę przy dużej prędkości, dzięki czemu maleje opór stawiany kadłubowi przez wodę, a także minimalizowane są przechyły, co zwiększa prędkość.

To kolejna, 17. generacja maxi-trimaranów „Gitana". „Dynastia" została zapoczątkowana w 2000 roku. Konstruktorzy, w sumie 40 osób, poświęcili tej jednostce 170 tys. godzin pracy. Sponsorem przedsięwzięcia, od 17 lat, jest rodzina słynnych bankowców Rothschildów.

Tym razem do współpracy zaproszony został, oprócz żeglarzy, inżynierów i techników, także amerykański artysta Cleon Peterson, uznany na świecie twórca street artu, sztuki ulicznej. Street art nie posiada ściśle określonych reguł działania, struktur dzieła ani innych wyznaczników, każdy tworzy, jak chce i gdzie chce. Tym razem dzieło powstaje na żaglach i kadłubie.

Jak dotąd regatowe oceaniczne trimarany, katamarany i jachty jednokadłubowe, kosztujące miliony dolarów czy euro, są praktycznie jednym wielkim logo sponsora.

Piękny pogromca

W przypadku „Gitana 17" tak nie będzie, chyba że uznać jednostkę za logo Rothschildów. Jest to szaro-niebieski fresk wyobrażający cztery wojowniczki (cztery córki Ariane Rothschild: Noemie, Alice, Eve, Olivia), uzbrojone w strzały, co nawiązuje do logo grupy bankowej (strzały).

– W samym sednie swojej istoty ten jacht jest zuchwały, dlatego ozdabiając go, trzeba to zrobić w tym duchu i niemal przekroczyć granice – wyjaśniła Ariane de Rothschild.

Skiperem „Gitana 17" będzie 42-letni znakomity francuski żeglarz oceaniczny Sebastien Josse. – Wyobrażam sobie jego heroiczny rejs, podczas którego będzie zmagał się z samym sobą i wzniosłą potęgą natury. W projekcie „Gitana" zawsze dbano o estetykę, ale tym razem to arcydzieło techniki jest również prawdziwym dziełem sztuki – powiedział Cleon Peterson.

Trimaran będzie gotowy do żeglugi w lipcu. Sebastien Josse dostanie czas do listopada na opanowanie łódki, właśnie wtedy wystartuje z załogantem Thomasem Rouxelem w regatach Transat Jacques Vabre z Hawru w Normandii do Salvador de Bahia w Brazylii. ©?

