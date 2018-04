Tajemnicze urządzenia w Waszyngtonie. Przechwytują połączenia

Amerykański senator zapytał o przechwytywanie sygnału sieci komórkowych przez fałszywe nadajniki typu Stingray. Departament Bezpieczeństwa Narodowego odpowiedział, że skala użycia takich urzšdzeń w Waszyngtonie jest zaskakujšco duża.

Amerykański rzšd poinformował, że w Waszyngtonie i okolicach znaleziono szpiegujšce zestawy, które mogš œledzić telefony komórkowe i przechwytywać przychodzšce na nie połšczenia i wiadomoœci.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego twierdzi, że zaobserwował "anomalnš aktywnoœć" zwišzana z użyciem tzw. urzšdzeń stingray (pol. "płaszczka").

Urzšdzenia mogš być używane przez szpiegów czy przestępców, choć DHS oficjalnie twierdzi, że nie wie, kto ich używa. Zdaniem Departamentu, użycie takich urzšdzeń stanowi "rosnšce ryzyko".

Uważa się, ze to pierwszy raz, gdy rzšd Stanów Zjednoczonych przyznał, że dochodzi do użycia takich urzšdzeń szpiegowskich w Waszyngtonie.

Stingray to urzšdzenie urzšdzenie imitujšce nadajnik BTS. Przechwytuje połšczenia na telefony komórkowe w okolicy, "oferujšc" silniejszy sygnał, niż ze zwykłego BTS-a. Fałszywy nadajnik sam łšczy się z oryginalnš sieciš, żeby przechwycony sygnał był nadany dalej. Techniczna nazwa stingray'ów to IMSI-catchery (urzšdzenie do przechwytywania numeru IMSI, identyfikujšcego każdš kartę SIM).

Rewelacje na temat użycia stingray'ów pojawiły się w odpowiedzi na list senatora Rona Wydena do Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, który pytał o nieautoryzowane użycie takich urzšdzeń.

OdpowiedŸ agencji opublikowała agencja AP. Urzędnik z DHS przyznał, że "zaobserwowano anomalnš aktywnoœć w stolicy USA, która wydaje się powišzana z IMSI-catcherami".

Przedstawiciel Homeland Security dodał, że zaobserwowano aktywnoœć takich urzšdzeń także poza Waszyngtonem, ale nie "nie przypisano takiej działalnoœci do żadnych konkretnych podmiotów czy urzšdzeń".

Używania Stingray'ów przez amerykańskš policję bardzo pilnuje Amerykańska Unia Wolnoœci Obywatelskich (ACLU). Zidentyfikowała ona 73 agencja w 25 stanach, które posiadajš takie urzšdzenia. Unia jest jednak zdania, że urzšdzeń jest znacznie więcej, tylko nie zostały formalnie zadeklarowane.

Wœród polityków w Waszyngtonie pojawiajš się też obawy, że takie urzšdzenia mogš być wykorzystywane przez np. obce wywiady.

EFF [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Jak działajš urzšdzenia Stingray

Podczas pracy w trybie aktywnym, urzšdzenie Stingray naœladuje wieżę komórkowš operatora sieci komórkowej, zmuszajšc działajšce w okolicy telefony do połšczenia. W ten sposób telefony i inne urzšdzenia sieciowe mogš być podsłuchiwane, sygnał jest zaœ ze Stingray'a przesyłany dalej, do właœciwej wieży BTS. Użytkownik de facto nie jest w stanie zorientować się, że jego sygnał został przechwycony - telefony nie sygnalizujš użytkownikom zmiany podłšczenia do niezaszyfrowanej sieci GSM.