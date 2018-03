Powstanie elektrownia wzorowana na gwiazdach

Rozpoczęto nowe badania, których celem jest stworzenie w cišgu 15 lat elektrowni termojšdrowej - potencjalnie niewyczerpalnego i bez emisyjnego Ÿródła energii.

Postęp w dziedzinie magnesów nadprzewodnikowych potencjalnie umożliwił dostęp do energii pochodzšcej z syntezy termojšdrowej. W perspektywie, ludzkoœć mogłaby uzyskać bezpiecznš i wolnš od emisji dwutlenku węgla przyszłoœć energetycznš. Massachusetts Institute of Technology (MIT) rozpoczšł współpracę z firmš Commonwealth Fusion Systems (CFS), aby przyspieszyć badania w tym zakresie.

Reakcja termojšdrowa, to proces, który rozpala słońce i inne gwiazdy. Polega ona na złšczeniu jšder dwóch lżejszych pierwiastków, takich jak wodór, w jedno cięższe – hel. W efekcie uwalniajš się ogromne iloœci energii. Proces ten zachodzi jedynie w ekstremalnych temperaturach setek milionów stopni Celsjusza, zbyt wysokiej, aby mógł jš znieœć jakikolwiek ziemski materiał. Żeby to osišgnšć, badacze syntezy jšdrowej wykorzystujš pole magnetyczne, utrzymujšce tę swoistš gazowš zupę czšsteczek subatomowych, czyli plazmę, z dala od œcian reaktora, w którym zachodzi proces.

Projekt MIT i CFS ma na celu zbudowanie kompaktowego urzšdzenia zdolnego do generowania 100 milionów watów, czyli 100 megawatów (MW), energii termojšdrowej i ostatecznie zbudowanie prototypu elektrowni, która mogłaby skierować œwiat na œcieżkę prowadzšcš do niskoemisyjnej energii. W przypadku szerokiego rozpowszechnienia, takie elektrownie termojšdrowe mogłyby zaspokoić znacznš częœć rosnšcych potrzeb energetycznych na œwiecie, jednoczeœnie drastycznie ograniczajšc emisję gazów cieplarnianych, które powodujš globalnš zmianę klimatu.

CFS wesprze naukowców z Massachusetts sumš 30 mln dolarów w przecišgu trzech lat. Prace będš miały na celu opracowanie najsilniejszych na œwiecie nadprzewodzšcych elektromagnesów, które umożliwiš zbudowanie znacznie bardziej zwartej wersji urzšdzenia termojšdrowego zwanego tokamakiem – jest to toroidalne urzšdzenie pozwalajšce na uzyskanie kontrolowanej reakcji termojšdrowej. Magnesy oparte na nowym nadprzewodzšcym materiale, wytworzš pole magnetyczne czterokrotnie silniejsze, niż w jakimkolwiek istniejšcym eksperymencie fuzyjnym, umożliwiajšc ponad dziesięciokrotny wzrost mocy wytwarzanej przez tokamak danego rozmiaru.

Gdy nadprzewodzšce elektromagnesy zostanš opracowane, a projekt wejdzie w następnš fazę, zostanie zbudowane urzšdzenie fuzyjne o nazwie SPARC. Nowe magnesy posłużš mu do utrzymania w ryzach potężnej reakcji. Będzie to końcowy etap badań, umożliwiajšcych zaprojektowanie pierwszych na œwiecie komercyjnych zakładów termojšdrowych, produkujšcych energię elektrycznš.

SPARC został zaplanowany do produkcji około 100MW ciepła - jest to taka iloœć energii, jakš zużywa małe miasto. Byłoby to ponad dwukrotnie więcej niż potrzeba do ogrzania plazmy, w efekcie otrzymalibyœmy energię netto z fuzji jšdrowej.

Analiza wykazała, że nowa elektrownia o œrednicy około dwukrotnie większej niż œrednica SPARC, byłaby zdolna do wytwarzania opłacalnej ekonomicznie energii elektrycznej. Taka elektrownia stałaby się pierwszš na œwiecie prawdziwš elektrowniš termojšdrowš o mocy 200MW. Naukowcy przewidujš, że jej uruchomienie będzie możliwe w cišgu 15 lat.