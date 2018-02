Strony internetowe dla urządzeń mobilnych – czas na AMP

Rosnšca popularnoœć urzšdzeń mobilnych wymusza na przedsiębiorcach i administratorach stron internetowych coraz większe zmiany. Użytkownicy oczekujš już nie tylko atrakcyjnych wizualnie i przejrzystych stron www, ale także natychmiastowego dostępu do potrzebnych informacji. Rozwišzaniem jest AMP, a więc Accelerated mobile pages opracowane przez giganta z Mountain View. Na czym polegajš przyspieszone strony mobilne i jaka filozofia stoi za tš nowš funkcjonalnoœciš? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest AMP?

Jak możemy przeczytać na stronach pomocy Google, internetowe strony AMP opracowane zostały przy użyciu specjalnych technik, które przyspieszajš ich wyœwietlanie oraz działanie. Dzięki temu treœć stron www wczytywana jest niemal natychmiastowo na urzšdzeniach mobilnych, a użytkownik nie musi już czekać na ukazywanie się poszczególnych elementów witryny. AMP to zatem taki sposób budowania stron internetowych, który opiera się na statycznych, szybko renderujšcych się treœciach. Strony internetowe AMP zawierajš jak najmniej zbędnych, spowalniajšcych działania witryny elementów, dzięki czemu użytkownik błyskawicznie dociera do interesujšcych go treœci. AMP składa się z następujšcych elementów: AMP HTML (zalecenia dla kodu HTML), AMP JS (biblioteki Java Script odpowiedzialne za ekspresowe ładowanie treœci) i AMP Cache (Google AMP Cache – przechowuje i ładuje wszystkie elementy strony, zapewnia także weryfikacje poprawnoœci strony AMP).

Korzyœci z wdrożenia AMP

Przyspieszone strony mobilne ładujš się bardzo szybko na urzšdzeniach mobilnych nawet wówczas, gdy sieć działa wolno (na przykład wtedy, gdy korzysta się z 3G lub EDGE). Jednoczeœnie sš lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania mobilnej wyszukiwarki Google. Witryny AMP mogš być zwišzane z różnymi branżami i dziedzinami, np. z rozrywkš, gastronomiš, turystykš czy e-commerce. Ponieważ internetowe strony AMP wczytujš się szybciej, a użytkownik zyskuje błyskawiczny dostęp do zawartych na stronach treœci, spada współczynnik odrzuceń strony spowodowanych zbyt długim oczekiwaniem na jej załadowanie. Dzięki zastosowaniu AMP strona wczytuje się szybciej zarówno na urzšdzeniach mobilnych, jak i na komputerach czy laptopach.

Stworzenie strony AMP

Jeœli jesteœ przedsiębiorcš i chciałbyœ stworzyć stronę internetowš AMP, zadanie to koniecznie powierz specjalistom. Koszt wykonania strony zwykle ustalany jest indywidualnie w oparciu o szczegółowe wytyczne i ustalenia. Warto go jednak ponieœć, ponieważ dzięki budowie witryny w oparciu o standard AMP, strona internetowa wczytywać się będzie znacznie szybciej, zmniejszy się współczynnik odrzuceń, a twoi odbiorcy korzystać z niej będš z przyjemnoœciš. Jednoczeœnie zwiększy się jej widocznoœć w wynikach wyszukiwania Google, co z kolei bezpoœrednio przełoży się na wzrost liczby twoich odbiorców.

Technologia AMP wcišż jest rozwijana i stale zyskuje na popularnoœci. Na jej podstawie powstaje coraz więcej stron i bardzo prawdopodobne jest, że wraz z upływem czasu użytkownicy zacznš faworyzować strony AMP względem tych tradycyjnych, których czas ładowania jest znacznie dłuższy. Jeœli więc zależy ci, by wyprzedzać kroki swej konkurencji, już dziœ zainwestuj w przyspieszonš stronę mobilnš. Lepsze doœwiadczenie użytkowników może wpłynšć na ich przyszłe preferencje i sprawić, że to właœnie twojš stronę postanowiš odwiedzić ponownie.