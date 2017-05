Chińczycy zapowiadają ogromne drony

Firma informuje, że wg niej takie drony mogłyby być wykorzystywane do przewozu towarów takich jak owoce i warzywa z terenów wiejskich do miast.

Prezes JD Richard Liu powiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat planuje stworzenie 150 placówek dostawczych na terenach niezamieszkanych przez ludzi. Obsługiwać je mogłyby właśnie drony. Firma, która jest drugim po Alibabie sprzedawcą w regionie, już teraz używa około 30 dronów, które docierają do ciężko dostępnych terenów w Chinach.

Rzecznik JD powiedział, że mogące podnosić tonę ładunku drony powinny być gotowe do lotów w ciągu 2-3 lat. Firma poinformowała, że planuje rozszerzyć swoją bazę do 100 dronów do końca tego roku.

Prezes Liu zdradził natomiast, że transport ładunków dronami do obszarów wiejskich jest o 70 proc. tańszy i znacznie szybszy, niż dowóz ciężarówkami.