Sposób na drony

System nosi nazwę Advanced Protection Systems. Jest to dzieło firmy SafeSky, system potrafi wykryć drona nawet z odległości kilometra.

Drony są powszechnie dostępne na rynku. Nie można wykluczyć, że takie urządzenia będą wykorzystywać terroryści do przenoszenia ładunków wybuchowych czy broni. Drony są w stanie przenosić ponad murami więzienia telefony komórkowe czy narkotyki. Mogą ułatwiać pracę hakerom przy włamaniach do sieci teleinformatycznych. Dron może wlecieć na teren wojskowy i zdobyć poufne informacje albo podlecieć do okna i sfilmować kogoś w prywatnej sytuacji.

Takim zdarzeniom mógłby zapobiec system SafeSky. Jest on wyposażony w kamery, detektory dźwięku, które drona wykryją i usłyszą transmisję sygnałów między dronem a operatorem.

Po wykryciu drona system skutecznie go neutralizuje – zmusza do powrotu do operatora, albo do wylądowania, nie pozwala mu wlecieć w strefę chronioną. Mogą z niego korzystać miedzy innymi lotniska, rafinerie, zakłady chemiczne, obiekty rządowe, bazy wojskowe. Rozwiązanie prezentowane było na polskim stoisku narodowym podczas targów Hannover Messe 2017. Prace nad systemem dofinansowane były ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.