USA: Aplikacja "New York Post" ofiarą hakerów

Bernie Sanders: To nie Donald Trump wygrał wybory, to Demokraci przegrali

Należący do Trumpa samochód Ferrari sprzedany za 270 tys. dolarów

Jeden z nich miał treść "Heil prezydent Donald Trump".

"Otwórz serce na tych, których nie rozumiesz i posłuchaj tych, których się boisz i na których patrzysz" - napisano w jednym z alertów rozesłanym przez hakerów. Wśród rozesłanych powiadomień był też fragment piosenki zespołu Nirvana pt."Come As You Are".

Dziennik w sobotę wieczorem czasu lokalnego przeprosił za to zdarzenie. Po serii nieprzychylnych wobec Trumpa alertów dziennik rozesłał swoje powiadomienie.

"Nasz system powiadamiania został wieczorem przejęty. Pracujemy nad rozwiązaniem tej kwestii. Proszę przyjąć nasze przeprosiny" - podkreślono.

Jak przypomina agencja Associated Press właścicielem "New York Post" jest Rupert Murdoch, który uważany jest za osobę przychylną Trumpowi.