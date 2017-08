Żuchowski: w ramach Mieszkania plus także domy jednorodzinne

Jak przekonać szefa do awansu?

"Budynki mieszkalne w programie Mieszkanie plus (M+), powstające na gruntach Skarbu Państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, to nie tylko bloki" - powiedział Żuchowski. "W miejscowościach, w których nie będzie zapotrzebowania na budynki wielorodzinne, planujemy także domki jednorodzinne" - dodał wiceminister.

Jak wyjaśnił, inwestor na uzbrojonym w media gruncie będzie mógł postawić dom jednorodzinny, ale będzie to musiał zrobić w określonym czasie oraz w określonej technologii. "Jeżeli nie zdąży z inwestycją, grunt trafi do kolejnego chętnego" - dodał.

Żuchowski przypomniał, że budynki na gruntach Skarbu Państwa będą mogły powstawać w różnych technologiach - tradycyjnej, drewnianej czy też z prefabrykatów. Wiceminister zaznaczył, że szczegółowe kryteria, m.in. technologię budowy, ustalą urzędnicy Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Program Mieszkanie plus składa się z części komercyjnej, realizowanej przez BGK Nieruchomości, oraz części regulowanej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), którą na początku sierpnia podpisał prezydent Andrzej Duda.

Ustawa o KZN wchodzi w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty będą przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.

Kryteria naboru najmu o czynszu normowanym w ramach działań pierwszego filaru programu Mieszkanie plus będzie ustalał Krajowy Zasób Nieruchomości. Na podstawie lokalizacji nieruchomości, jej walorów oraz potrzeb gminy zostanie stworzony profil nabywcy. Dzięki niemu KZN będzie tworzył kryteria naboru w programie.

KZN przewidział pierwszeństwo w zawarciu umów najmu dla osób poszkodowanych wskutek żywiołów oraz osób, które zostały wywłaszczone na cele publiczne.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie M+ na gruntach Skarbu Państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej realizacji.