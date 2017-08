Jaki: sprzeciw przedstawicieli ratusza wobec mojej pracy, to najlepsze docenienie dorobku komisji

Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi wiceprezydenta Warszawy Witolda Pahla, iż złoży w czwartek wniosek o wyłączenie Jakiego z prac komisji w związku z podjętą przez niego decyzją o wykluczeniu z obrad dwojga pełnomocników miasta. Zdaniem wiceprezydenta stolicy decyzja Jakiego podjęta została „jedynie ze względów politycznych".

"Jeżeli pracownicy ratusza, którzy są odpowiedzialni za to gigantyczne złodziejstwo w ratuszu, są tak przeciwni mojej pracy, no to to jest chyba najlepsze docenienie tego dorobku, to znaczy to jest najlepsza ocena, która po prostu jak w soczewce pokazuje, że my dobrze pracujemy. I bardzo z tego tytułu się cieszę" – powiedział dziennikarzom szef komisji weryfikacyjnej, pytany o słowa Pahla.