Reprywatyzacja to priorytet dla sądów

Od 26 sierpnia obowiązuje nowelizacja z 8 sierpnia 2017 r. rozporządzenia określającego regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zmiany są związane z funkcjonowaniem komisji weryfikacyjnej przy ministrze sprawiedliwości. Jej pełna nazwa to: komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Jak sama jej nazwa wskazuje, ma pomóc wyjaśnić przypadki dzikiej reprywatyzacji, ale tylko w Warszawie.

Nowe przepisy zobowiązują sądy powszechne do współdziałania z komisją weryfikacyjną. Ponadto katalog „spraw pilnych" dla sądów powiększono o te dotyczące wpisu do księgi wieczystej ostrzeżenia o postępowaniu przed komisją lub ustanowieniu zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości. Na wydziały wieczystoksięgowe sądów został nałożony obowiązek niezwłocznego dokonywania wpisów ostrzeżeń i zakazów zbywania czy obciążania. Chodzi o nieruchomości dekretowe, którymi zajmowała się komisja. Do tej pory komisja wydała kilka decyzji dotyczących zwrotu.

podstawa prawna: nowela z 8 VIII 2017 r. do rozporządzenia ministra sprawiedliwości DzU z 11 sierpnia 2017 r., poz 1527