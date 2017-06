Zarządcy, pośrednicy, rzeczoznawcy: będą wysokie kary za brak OC

Zarządcy, pośrednicy i rzeczoznawcy majątkowi będą płacić wysokie kary za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jego autorem jest rząd. W środę odbędzie się pierwsze czytanie tej propozycji.

Nowe przepisy przewidują dla pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawcy majątkowego sankcje za brak OC w wysokości od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w roku, w którym doszło do stwierdzenia braku OC. Chodzi o wynagrodzenie ogłaszane przez prezesa GUS. Dziś sankcja wyniosłaby więc od 8 do 20 tys. zł. Dla zarządcy nieruchomości sankcje będą wyższe. Mają się kształtować od czterokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie byłoby to od 16 tys. do 40 tys. zł. Projekt przewiduje, że kary będzie nakładała decyzją administracyjną inspekcja handlowa. Na jej zapłatę ukarany otrzyma 14 dni. Będą się przedawniały po upływie trzech lat, liczonych od dnia powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Projekt przewiduje, że do umowy zarządzania lub pośrednictwa mają być dołączane kopie dokumentu ubezpieczenia. Dzięki temu poszkodowanemu łatwiej będzie dochodzić odszkodowania w sądzie.

Jeżeli pośrednik lub zarządca zapomni tego zrobić, jego klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dane o OC mają być też załącznikiem do operatu szacunkowego.

W ten sposób rząd chce przymusić do ubezpieczania się. Poszkodowanym bowiem trudno uzyskać odszkodowanie w sądzie z tytułu wyrządzonej szkody, jeżeli takiego OC nie ma. ©?

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie