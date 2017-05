Jak walczyć z sąsiadem, który grilluje na balkonie

Renata Krupa-Dąbrowska

Foto: rp.pl

Początek maja to jednocześnie początek sezonu grillowego. Jak nie popaść w konflikt z sąsiadem przy okazji organizowania spotkań towarzyskich oraz co zrobić kiedy nam takie imprezy nie odpowiadają - o tym we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE mówiła Renata Krupa-Dąbrowska, dziennikarka „Rzeczpospolitej”.