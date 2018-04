Bodnar: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych pominęła pół miliona osób

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do rzšdu o pilne uregulowanie sytuacji osób, które wskutek niedopatrzenia ustawodawcy tracš członkostwo spółdzielni mieszkaniowych

RPO powołuje się na doniesienia mediów o problemach zwišzanych z nowelizacjš ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 9 wrzeœnia 2017 r. Przewiduje ona, że członkostwo w spółdzielni tracš wszyscy, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnoœciowe prawo, prawo odrębnej własnoœci czy roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własnoœci lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Z doniesień medialnych wynika, że osób w takiej sytuacji może być ok. pół miliona (w samej Warszawie ok. 300 tysięcy). Obecnie spółdzielnie mieszkaniowe przystšpiły do wykreœlania tych osób z rejestru członków.

W opinii Rzecznika problem może być wynikiem niedopatrzenia ustawodawcy, który wprowadzajšc nowelizację, nie uwzględnił sytuacji prawnej tej grupy. Zachodzi zatem uzasadniona obawa, że osoby te utracš członkostwo w spółdzielni z mocy prawa. Istotne, że znalazły się one w sytuacji wynikajšcej z uchwały SN z przyczyn przez siebie niezawinionych.

RPO zwrócił uwagę, że zachodzi realna obawa, iż wykreœlenie tych osób z rejestru członków spółdzielni, spowoduje odebranie przysługujšcych im uprawnień. Zostanš one pozbawione wpływu na funkcjonowanie spółdzielni i współdecydowanie o jej działalnoœci, np. odnoszšcych się do zarzšdzania majštkiem, dostępu do dokumentów, uprawnienia do żšdania przedstawienia przez spółdzielnię kalkulacji wysokoœci opłat itp.

Sytuacja, w której grupa obywateli - bez własnej winy - pozbawiana jest przysługujšcych im uprawnień, narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa oraz nie może być akceptowana w praworzšdnym państwie - oœwiadczył RPO.