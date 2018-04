RZECZoPRAWIE: Pahl o decyzjach komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

Wszyscy, którzy zostali objęci decyzjami Komisji Weryfikacyjnej złożyli œrodki zaskarżenia - mówił w œrodowym programie #RZECZoPRAWIE Witold Pahl, wiceprezydent Warszawy.

- W zwišzku z tym nie ma podstaw do tego, by te nieruchomoœci znajdowały się w pełnoprawnym władaniu miasta – dodał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zdaniem wiceprezydenta jest to problem, który dotyczy również znowelizowanej ustawy.

- Nakładane sš obowišzki na miasto, żeby przejęło zarzšd ale podmiot zobowišzany do wydania nie obejmujš takie regulacje – powiedział Pahl.

- Nikt nie uchylił ochrony posiadania - dodał.

Wiceprezydent stolicy podkreœla, że powołano pełnomocnik ds. ochrony lokatorów, służby zajmujš się wywozem nieczystoœci, dbaniem o infrastrukturę, ale nie jest to przejecie zarzšdu w takim rozumieniu, w jakim życzyłaby sobie tego komisja.

W jego ocenie przepis ten jest nieskuteczny, bo jest pusty.

- To, co jest dla nas najważniejsze, to regulacja stanu prawnego nieruchomoœci, by można było gospodarować tym majštkiem, jaki jest w mieœcie - mówił.

- Póki nie będzie dużej ustawy reprywatyzacyjnej, będziemy mieli do czynienia z bałaganem, kreowaniem wizerunków dla celów politycznych, a mieszkańcy nie mogš czuć się pewnie - podsumował.